Invitan a la Expo Almaceneros, sector que reúne a más de 21.000 comercios formales

La Asociación de Almaceneros y Minoristas del Paraguay (AMP) llevará a cabo la Expo Almaceneros 2026 desde mañana, jueves 9 y viernes 10 de este mes, en el Salón Pykasu del Salemma Fuente Shopping (San Lorenzo). La actividad fue declarada de interés nacional y es con acceso libre y gratuito para todos los comerciantes del país.

El presidente de la Asociación de Almaceneros y Minoristas del Paraguay (AMP), Luis Ibarra, comentó a ABC que este tipo de iniciativas representa un hito importante, ya que permitirá a los almaceneros contactar con proveedores de productos y servicios.

En ese sentido, sostuvo que la expo es estratégica, ya que las empresas, almacenes, kioscos y minimercados constituyen la “red más grande de abastecimiento”. Consideró que el sector es clave, porque sin esta red de ventas, que según él suman 50.000, las empresas proveedoras no podrían llegar al consumidor final.

“Está cifra es manejada por proveedores como base de su cartera de clientes a nivel país. Muchas de estas unidades funcionan como ingreso secundario y no principal, y que no todas están formalizadas”, acotó.

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21.000 almaceneros registrados

En contrapartida a las cifras manejadas por las empresas proveedoras, si bien manejan una cifra superior de negocios que forman parte del rubro, el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2023 registró 21.877 familias, que dependen netamente de una despensa (ingreso principal) y que, además, cuentan con RUC, por lo que están formalizadas.

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“Por eso la diferencia: se tienen 21.877 familias que dependen de la despensa. Es un número amplio que, si se multiplica por cuatro personas de cada familia, da más de 80.000 personas que viven de esta actividad”, fundamentó.

Charla, capacitación y presentación tecnológica

Encuanto a los dos días de actividades, el encuentro no solo servirá como espacio para que los almaceneros conozcan las marcas que podrán adquirir para sus negocios, sino que también de charlas y capacitaciones.

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Asimismo, con el objetivo de introducir la innovación en el sector, se lanzará AMPos, el sistema de gestión oficial del gremio que permite a cualquier despensa digitalizarse, controlar su stock y emitir factura electrónica.

En esa línea, Ibarra explicó que fue creado exclusivamente para el almacenero, mediante optimizarán sus informes de ventas, compras e inventario. “Será para dar un reporte de cómo se encuentra el negocio, porque simplificará lo que es la administración de cada despensa”, concluyó.