Suba de precios de combustibles de Petropar es prácticamente inevitable, pero sería “gradual”

Mientras los emblemas privados de expendio de combustibles en Paraguay ya han aumentado en tres ocasiones sus precios de venta ante la crisis que continúa desarrollándose en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desde inicios de marzo, la empresa estatal Petróleos Parguayos (Petropar) ha aumentado sus precios solo una vez hasta ahora –el pasado 23 de marzo– y hasta la fecha mantiene precios más bajos que sus competidores privados.

Sin embargo, el presidente de Petropar, William Wilka, advirtió hoy en comunicación con ABC Color que sería imposible para la empresa estatal mantener sus precios actuales por mucho tiempo más.

Wilka dijo que Petropar aún cuenta con “stock suficiente de reserva” para mantener sus precios actuales, pero señaló que el comportamiento del mercado petrolero internacional es “bastante complicado” a consecuencia del conflicto en el Golfo Pérsico, donde Irán -como reacción ante los ataques de EE.UU. e Israel– ha cerrado casi por completo el tránsito por el estrecho de Ormuz, una vía naval por la que circula la mayor parte de todo el petróleo que se comercializa en el mundo.

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Un porcentaje mayoritario del combustible que compra Paraguay tiene su origen en el Golfo Pérsico, señaló Wilka.

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“Tratando de estirar”

El presidente de Petropar afirmó que su empresa está “tratando de estirar todo lo que se pueda” los precios actuales, pero insistió en que “la cotización internacional está en valores muy altos y eso hace que todos los ajustes sean prácticamente imposibles de evitar”.

Wilka no dio una fecha estimada para un eventual nuevo aumento de los precios de combustibles de Petropar. Afirmó que se está analizando “cuánto y cuándo”.

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Sin embargo, dijo que los ajustes se realizarían “de forma gradual” para no producir conmociones en el mercado con un cambio muy abrupto de los precios.

El hecho de que Petropar haya mantenido precios más bajos que el sector privado resultó en un aumento de las ventas de la estatal, que en marzo se situaron en un 37 por ciento por encima del promedio mensual de venta de la estatal, indicó Wilka.