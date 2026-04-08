Alto el fuego en Oriente Medio: ¿qué pasará con los precios de combustibles en Paraguay?

Este miércoles, Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego de dos semanas, luego de un mes de un conflicto que comenzó a inicios de marzo con ataques aéreos del país norteamericano e Israel contra la República Islámica.

Más allá del intercambio constante de ataques con misiles y drones entre Irán e Israel, los ataques de Irán a otros países de la región que albergan presencia militar estadounidense y una ofensiva israelí en Líbano, el conflicto resultó en el bloqueo por parte de Irán del estrecho de Ormuz, una ruta marítima por la que gran parte del petróleo de exportación del mundo circula, lo que ha hecho subir los precios de combustibles a nivel internacional.

El acuerdo anunciado hoy por Estados Unidos e Irán contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, lo que ha hecho que los precios del petróleo en el mercado internacional comiencen a bajar desde el anuncio.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, habló sobre el impacto que el anuncio del alto el fuego y el descenso de los precios internacionales podría tener en Paraguay.

Situación “cambiante”

En Paraguay, emblemas privados de expendio de combustible han respondido a las fluctuaciones en el mercado internacional causadas por el conflicto en Oriente Medio aumentando en tres ocasiones los precios de sus combustibles.

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La empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), mientras tanto, hizo un solo ajuste al alza y hasta hoy mantiene precios más bajos en diésel y naftas que el sector privado, aunque las autoridades de la petrolera nacional advirtieron ayer –antes del anuncio del alto el fuego– que sería necesario que sus precios también vuelvan a subir si el conflicto continuaba.

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El ministro Riquelme señaló que la situación en Oriente Medio es “cambiante” y que el anuncio del alto el fuego “frenó la subida”, pero indicó que los precios internacionales aún están muy por encima de lo normal.

“Esta noticia está en desarrollo, en las próximas dos semanas quizás se mantenga o baje un poco más (el precio internacional del petróleo), es impredecible”, subrayó.

Por lo tanto, dijo que a Petropar y al Gobierno paraguayo corresponde “estar al tanto y ser responsables en la toma de decisiones”.

Alto el fuego “reordena el tablero”

Dijo, sin embargo, que la noticia del acuerdo en Oriente Medio “hace repensar y reordena el tablero” a nivel interno en Petropar. Comentó que hoy tendrá lugar una reunión en el seno de la empresa estatal en la que se tomaría una decisión con respecto a los precios de combustibles.

Agregó que el sector privado podría responder al anuncio del alto el fuego en dos formas distintas: intentar “llegar a los límites de su stock” esperando que el alto el fuego lleve a un final definitivo del conflicto y los precios internacionales bajen más en las próximas semanas; o predecir que el cese de las hostilidades es solo momentáneo y abastecerse lo máximo posible con los precios reducidos actuales.

“Petropar y cada emblema tienen sus estrategias y su aversión a riesgos”, indicó.

El ministro de Industria enfatizó que el panorama geopolítico impredecible causa que exista mucha “incertidumbre en la toma de decisiones con relación a compra o no de stock de combustible”.