Mañana se completa la tercera ola de subas de combustibles: emblemas grandes aplicarán ajustes

Los principales emblemas del país anunciaron esta tarde que, desde mañana jueves, volverán a ajustar los precios de los combustibles, con lo que se completa la tercera ola de incrementos desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. Esta tercera ola había comenzado antes de Semana Santa en los emblemas más pequeños.

En esta ocasión, el reajuste afectará a Shell, Copetrol y Petrochaco, con aumentos de hasta G. 500 por litro en las naftas y de hasta G. 950 en el diésel, impulsados por la escalada de los precios internacionales.

A estos se suman los emblemas que ya aplicaron nuevos valores, como Petrobras, Fuelpar, Integral, Enex y Petromax Copeg, entre otros. Se espera que Petropar también ajuste sus precios esta semana.

En solo un mes, el gasoil común tipo III —combustible clave para la economía nacional— acumula un aumento aproximado de G. 2.680 por litro, mientras que las naftas subieron G. 1.550, dependiendo de cada emblema.

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Esto representa un incremento aproximado del 44% para el diésel y del 26% para la nafta, evidenciando la fuerte presión que la escalada internacional del petróleo ejerce sobre los precios locales.

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Precios aproximados en los servicentros

Tras el ajuste, los precios quedaron aproximadamente así:

Diésel común: G. 8.850 – G. 8.990 por litro

Diésel premium: G. 10.600 – G. 10.690 por litro

Nafta común (88 octanos): G. 6.690 – G. 6.840 por litro

Nafta intermedia (93 octanos): G. 7.190 – G. 7.340 por litro

Nafta súper (97 octanos): G. 8.600 – G. 8.790 por litro

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“Después de que se hizo público el anuncio de la tregua de 15 días en el conflicto en Medio Oriente, los precios registraron un descenso que tocó su piso alrededor de las 3:30 de la mañana, hora de Paraguay. Sin embargo, la fuerte tensión geopolítica y la incertidumbre sobre el abastecimiento global provocaron que luego los valores volvieran a subir, y aunque no alcanzaron los niveles previos a la tregua, se ubicaron aproximadamente a mitad de camino entre la caída inicial y el repunte”, explicó un referente del sector.