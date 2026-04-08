Pobladores de Ayolas reclaman a Yacyretá asistencia, empleo y mayor presencia de autoridades

El dirigente Ostiano Aranda manifestó que la protesta responde a la falta de respuestas a diversos pedidos presentados ante la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Entre las principales solicitudes, mencionó la provisión de kits de víveres, órdenes de compra para trabajos de limpieza y la adquisición de un terreno para un camposanto.

Asimismo, solicitaron obras de hermoseamiento en el acceso a la zona urbana del distrito. Aranda indicó que los pedidos fueron reiterados en varias ocasiones sin resultados favorables, situación que genera un creciente malestar en la comunidad.

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El dirigente también reclamó la presencia del titular de la margen derecha de Yacyretá, Luis Benítez, así como de los consejeros administrativos. Señaló que, desde que asumieron sus cargos hace tres años, no han tenido la oportunidad de dialogar directamente con ellos. Indicó que la EBY mantiene una deuda histórica con Ayolas.

Recordó que la actividad pesquera, principal sustento económico local, fue afectada. Además, denunció el incumplimiento en el pago a prestadores de servicios.

“Necesitamos reunirnos con el director de la EBY, porque cuando presentamos nuestros pedidos a los jefes de cada sector, ellos nos responden que el director tiene que resolver”, expresó Aranda.

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Por su parte, María Ascona, secretaria de la organización, cuestionó la falta de atención de las autoridades. Recordó que en épocas electorales recorrían los barrios en busca de votos.

Afirmó que actualmente no reciben respuestas a sus necesidades. Reiteró que también buscan mejorar sus condiciones de vida.

En ese contexto, Ascona indicó que existen numerosos jóvenes y padres de familia con disposición para trabajar, pero sin oportunidades laborales. Señaló que desde la EBY argumentan falta de recursos económicos.

Sin embargo, dijo que la entidad genera importantes ingresos por hora y cuestionó que la población local no perciba beneficios de esa producción. Afirmó que muchas familias atraviesan dificultades para acceder a alimentos.

Finalmente, los manifestantes advirtieron que, en caso de no obtener respuestas a sus reclamos, podrían endurecer la medida de protesta. Entre las acciones previstas mencionaron el eventual cierre del pórtico de acceso al distrito.

Indicaron que la movilización busca visibilizar la problemática social que atraviesa la comunidad. de Ayolas. Reiteraron su pedido de diálogo con las autoridades y esperan que sus demandas sean atendidas en el corto plazo.

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