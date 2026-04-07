Exdirectivo de gremio en Ayolas: “El presidente Peña vive en una burbuja mientras la gente lucha por sobrevivir”

El conocido comerciante de Ayolas (Misiones), Rodi Cantero manifestó que el presidente de la República, Santiago Peña, y su entorno niegan que exista una “economía de guerra”, como lo había señalado el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. Hablan de un crecimiento económico porque ellos ya están mejor, al igual que los grandes empresarios con los que se rodean, como ganaderos y sojeros, dijo.

Sin embargo, la realidad es muy distinta, añadió. “En la calle, mucha gente apenas tiene para un plato de comida al día”, afirmó.

Según su análisis de la realidad económica del país, la situación se agrava por el alto costo de la canasta familiar y la falta de ingresos sostenibles en la población.

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En Ayolas, al igual que en el resto del país, prácticamente no existe circulante de dinero. Muchas casas comerciales quebraron debido a la caída de las ventas y ya no pudieron cumplir con los compromisos financieros asumidos con entidades bancarias, indicó Rodi Cantero.

Esta situación generó desempleo y también obligó a padres de familia a trasladarse a otras ciudades o incluso a otros países en busca de oportunidades laborales, agregó.

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La falta de liquidez afecta tanto a grandes como a pequeños comerciantes, subrayó.

Durante Semana Santa se registró un leve movimiento económico en Ayolas con la presencia de turistas. Los hoteles estuvieron llenos y los visitantes recorrieron las casas comerciales, dejando algo de dinero en la ciudad.

Sin embargo, aclaró que esto solo representa “una gota de agua en medio de un desierto de crisis económica”, ya que en el distrito no existe trabajo estable.

Cantero añadió que la pesca comercial atraviesa desde hace tiempo una situación complicada, que se ve agravada por los continuos aumentos en el precio del combustible.

“¿Si esto no es economía de guerra, entonces qué es?”, cuestionó.

A su criterio, solo quienes están en el poder creen que la situación económica del país mejoró, mientras que la realidad de la población es muy diferente. Según afirmó, muchas personas enfrentan diariamente dificultades para cubrir sus necesidades básicas y las políticas económicas no reflejan la situación real que vive la ciudadanía.

“Realmente estamos muy mal”, insistió Cantero.

La “burbuja” en la que vive el poder político contrasta con las necesidades de la gente común, expresó. Mientras algunos funcionarios y empresarios aseguran que hay crecimiento, en las calles la lucha por sobrevivir continúa siendo una constante, apuntó.

La falta de oportunidades y la escasez de dinero circulante son síntomas claros de la desigualdad y la precariedad económica, concluyó.

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