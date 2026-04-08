Suministro de Itaipú a la ANDE aumentó 21,7% en el primer trimestre de 2026

Según el último informe de la Dirección Técnica de la Margen Derecha, Itaipú entregó a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) un total de 7.767 GWh entre enero y marzo, que representa un aumento del 21,7% respecto a los 6.382 GWh suministrados en el mismo periodo de 2025.

Este incremento en el abastecimiento local se produce en un contexto de menor producción global en la represa. Mientras que en el primer trimestre de 2025 la generación total de la central alcanzó los 20.056 GWh, en el presente año la cifra se situó en 18.902 GWh.

Esta diferencia explica, señalan, por qué la energía generada en 2025 equivalía a nueve meses de demanda nacional, mientras que la de 2026, pese a ser menor en volumen total, alcanza para cubrir aproximadamente ocho meses del consumo interno actual del Paraguay.

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Suministro en marzo

En lo que respecta al comportamiento registrado solo en marzo, la tendencia de mayor consumo nacional se mantuvo firme. Durante el tercer mes de 2026, Itaipú suministró a la ANDE 2.672 GWh, superando ampliamente los 2.129 GWh entregados en marzo del año anterior. Esto ocurrió a pesar de que la generación total del sistema de 50 Hz (el utilizado por Paraguay) fue ligeramente inferior en marzo de este año, con 3.167 GWh frente a los 3.325 GWh registrados en el mismo mes de 2025.

En cuanto a la eficiencia operativa, la hidroeléctrica mantiene niveles de excelencia por encima de sus metas institucionales, destaca el reporte de la Dirección Técnica.

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Al cierre de marzo de 2026, el índice de disponibilidad de las unidades generadoras se ubicó en un 95,85%, lo que supera en un 1,85% el objetivo empresarial del 94%. Este valor es levemente inferior al 96,20% alcanzado en marzo de 2025.

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Desde la entidad subrayaron que estos resultados son producto de una coordinación estrecha entre los sistemas eléctricos de nuestro país y de Brasil, permitiendo optimizar los recursos disponibles para satisfacer la demanda creciente del sistema interconectado.

Con este desempeño, Itaipú Binacional consolida su posición como la mayor generadora de energía limpia y renovable del mundo, acumulando una producción histórica de 3.143.581 GWh desde el inicio de sus operaciones en 1984 hasta la fecha.