Itaipú transfiere US$ 107 millones al Estado en este primer trimestre, 19% menos que en 2025

En los primeros tres meses del 2026, Itaipú Binacional transfirió al Estado paraguayo un total de US$ 107 millones en cumplimiento de lo que estipula el Anexo C del Tratado. Si se compara esta cantidad con los US$ 132 millones inyectados en el mismo periodo del año 2025, se deduce que hubo una merma de US$ 25 millones en el flujo de recursos hacia el Tesoro Nacional.

A pesar de la disminución en el volumen total de recursos transferidos al Estado paraguayo, Itaipú destaca “que se mantiene el cumplimiento de los compromisos financieros en tiempo y forma”, asegurando fondos clave para el Presupuesto General de la Nación (PGN), el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y la infraestructura eléctrica nacional.

De acuerdo con los reportes oficiales de la Dirección Financiera de la Entidad, el desglose de los montos acumulados entre enero y marzo muestra variaciones en los principales conceptos de transferencia. Mientras que en los primeros tres meses de 2025 los royalties alcanzaron los US$ 70 millones, en el presente ejercicio descendieron a US$ 65 millones.

Una caída más pronunciada se observó en el rubro de compensación por cesión de energía, que cayó de US$ 57 millones en 2025 a US$ 37 millones en el primer trimestre de 2026.

Por su parte, los pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por resarcimiento se mantuvieron estables en US$ 5 millones en ambos periodos.

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Solo marzo vs. marzo

Al analizar solo el comportamiento en marzo, se observa que la tendencia a la baja persiste, aunque con matices. En marzo de 2026, el total remesado fue de US$ 33,7 millones, cifra inferior a los US$ 39 millones registrados en el tercer mes del año anterior.

En este mes, los royalties se mantuvieron invariables en US$ 22 millones, pero la cesión de energía sufrió un recorte al pasar de US$ 15 millones en marzo de 2025 a US$ 10 millones en el presente año.

Asimismo, el ingreso para la ANDE por resarcimiento cerró este mes en US$ 1,7 millones, levemente por debajo de los US$ 2 millones percibidos un año atrás.

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En cuanto al impacto de estos recursos en la economía nacional, la binacional recordó que los desembolsos son fundamentales para el sostenimiento de programas sociales y obras de infraestructura. Una porción de los royalties es gestionada por el Ministerio de Economía y Finanzas para el Presupuesto General de la Nación, mientras que el resto se distribuye entre gobernaciones y municipios.

En el caso de la compensación por cesión de energía, los fondos se integran al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y se destinan también a los gobiernos locales para proyectos de merienda escolar y mejoras edilicias.

Finalmente, la institución subrayó que, pese a la fluctuación en los montos transferidos, la compañía eléctrica estatal cuenta con fondos garantizados para sus planes de inversión.