Itaipú: mayor contratación de potencia de ANDE se confirma en presupuestos del 2024 al 2026

La decisión de mantener la tarifa de Itaipú en US$ 19,28 el kW-mes durante tres ejercicios consecutivos hizo que el Costo del Servicio de Electricidad se mantenga invariable en US$ 2.807,5 millones anuales, según se puede ver en los presupuestos de 2024, 2025 y 2026 de la binacional, publicados en el lado brasileño de la entidad.

Uno de los puntos más relevantes luego de comparar los documentos es el aumento progresivo de la factura de la ANDE. Al estar la tarifa congelada, el incremento en los montos facturados responde exclusivamente a una mayor contratación de potencia por parte de Paraguay:

2024: US$ 548,3 millones

2025: US$ 602,9 millones

2026: US$ 663,3 millones

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Este crecimiento del 21% en el compromiso paraguayo de compra indica que el país está retirando cada vez más de la energía que le corresponde, reduciendo la brecha histórica frente a Brasil.

En contrapartida, la brasileña ENBPar reducirá su aporte de US$ 2.259 millones a US$ 2.144 millones en el mismo periodo.

De hecho, Paraguay acordó aumentar la contratación de potencia en al menos 10% por cada año, desde el 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026. Y “a partir del 1 de enero de 2027, y para los años subsiguientes, el Paraguay se compromete a contratar acorde a todas sus necesidades”, sostiene el documento del Entendimiento de abril de 2024.

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Menos ingreso por cesión de energía

Como consecuencia directa de este mayor uso doméstico, los ingresos por Cesión de Energía (la compensación que Brasil paga a Paraguay por el excedente no utilizado por nuestro país) muestran un descenso proyectado, cayendo de US$ 283,6 millones en 2024 a US$ 248,3 millones en 2026.

Esta reducción del 12,4% sugiere un mayor consumo de la energía que le corresponde a Paraguay, dejando menos excedente para “ceder” al socio brasileño, aunque impactando directamente en el flujo de divisas por este concepto.

Con la deuda histórica de la construcción saldada en febrero de 2023, el Servicio de la deuda que figura en los presupuestos cae de US$ 47,8 millones en 2024 a US$ 26,6 millones para el cierre de 2026.