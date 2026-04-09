El MEF también renueva sus viceministerios “para el segundo tiempo”

El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, asumió oficialmente hoy en la titularidad de la cartera con el desafío para hacer frente a los principales retos entre ellos, encontrar una salida para saldar deudas millonarias con contratistas y reducir el gasto, por lo que no descartó la posibilidad de nuevamente revisar el plan de convergencia fiscal. Este año, debe cumplirse el plazo de la convergencia fiscal para llevar el déficit al límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, en 1,5% del PIB.

Lovera asumió este jueves en reemplazo de Carlos Fernández Valdovinos en un momento muy delicado para las finanzas públicas, que además de los millonarios atrasos con contratistas, también debe lidiar con la baja en las recaudaciones (por impacto del dólar) y una proyección desfasada en el tipo de cambio en el presupuesto (G. 7.800), que genera una diferencia de casi US$ 600 millones al cambio actual (de G. 6.500).

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En medio de estos desafíos, ayer se presentó al nuevo equipo de viceministros que le acompañará en su gestión.

En este sentido, Lovera informó en conferencia de prensa que la economista Teodora Recalde, asume como viceministra de Administración Financiera (en reemplazo del actual ministro); y el también economista Gerardo Ruiz Díaz asume como viceministro de Economía y Planificación, en reemplazo de Felipe Godoy. En tanto que Andrea Picaso, seguirá como viceministra de Capital Humano, de acuerdo con lo detallado por Lovera.

“No es un trabajo sencillo administrar los recursos públicos, que son de todos los ciudadanos del país”, expresó el nuevo titular del MEF y jefe del equipo económico al tiempo de señalar que asume este importante compromiso en un contexto marcado por una situación coyuntural que ha afectado los ingresos tributarios, principalmente por el impacto del tipo de cambio en la recaudación proveniente del comercio exterior.

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Revisión del gasto público

En ese sentido, explicó que el Gobierno ya se encuentra trabajando en la revisión del gasto público, con foco en la priorización de aquellos programas que generan un impacto directo en la población. Asimismo, garantizó que los programas sociales están plenamente asegurados y no serán objeto de recortes.

Respecto a las deudas con proveedores del Estado, el nuevo ministro anunció que el MEF se encuentra elaborando un plan de pagos, que incluirá el diálogo con los distintos sectores afectados, con el objetivo de brindar previsibilidad y recuperar la confianza en el Estado como agente económico.

Lovera reconoció que, si bien existe una situación puntual en los ingresos, la economía paraguaya mantiene fundamentos sólidos, con crecimiento económico sostenido y mejoras en los indicadores de pobreza

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Perfil de nuevos viceministros

Teodora Recalde de Spinzi, Viceministra de Administración Financiera

Es economista. Funcionaria del Ministerio de Hacienda entre 1991 al 2018, ocupó cargos de Jefe de departamento de Coyuntura Macro-Fiscal, Director de Política Macro-Fiscal y Director General de Presupuesto. Entre el 2018 y 2019 fue gerente del Área de Administración y Finanzas del Banco Nacional de Fomento (BNF), donde llegó a ocupar también el puesto de miembro titular del directorio. En el 2023, fue designado como Gerente General de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

Gerardo Alfredo Ruiz Díaz Franco, Viceministro de Economía y Planificación

Economista, cuenta con 35 años de experiencia bancaria; 20 de ellos en puestos ejecutivos, se ha desempeñado como Gerente General del Banco Nacional de Fomento (BNF) y miembro del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)