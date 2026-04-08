Nuevo titular del MEF: Sector farmacéutico, con gran expectativa de cobro de los US$ 1.000 millones

El sector farmacéutico ve como una decisión positiva la designación de Óscar Lovera como nuevo ministro de Economía y Finanzas. Así lo afirmó, en conversación con ABC, Rocio Figueroa, vocera de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (CRIPFA).

Según lo explicado, Lovera ha estado acompañando “constantemente” las reuniones de la industria farmacéutica con autoridades gubernamentales lideradas en su momento por el exministro Carlos Fernández Valdovinos, para buscar una salida al problema de la deuda que se tiene con este sector. A la fecha, se estima que la misma supera los US$ 1.000 millones (muy por encima de los US$ 300 millones que también debe el Estado a las constructoras de obras).

Nuevo ministro “sabe la problemática”

“El ministro actual, Óscar Lovera, conoce la deuda de salud, sabe cuál es la problemática. Él participó en mesas de trabajo con la Comisión de Salud, escuchó a pacientes, sabe cuál es la realidad y esperemos que, teniendo en cuenta que no es una persona nueva que va a empezar de cero a interiorizarse de lo que está pasando, realmente él pueda darnos una solución de pago en este momento”, afirmó Figueroa.

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Según lo resaltado, el gremio al cual ella representa ya ha solicitado un pronto encuentro con el nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Nosotros hoy, cuando nos enteramos de la designación como ministro, ingresamos una nota por mesa de entrada del Ministerio de Economía, solicitando desde ya una reunión de carácter urgente para poder continuar lo que veníamos hablando con Carlos Fernández Valdovinos y tener una respuesta concreta de tiempos”, contó.

Resaltó que los proveedores de salud ya no pueden esperar, no pueden seguir sin una respuesta de solución concreta y esperan, por eso, que el Gobierno tome el asunto como prioridad.

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Que saldar deudas sea “el punto 1 en agenda”

“Esperamos que el Ministerio de Economía tenga en su agenda como punto número uno saldar las deudas. Estamos hablando que detrás de cadaaa empresa que provee medicamentos hay salud y vidas humanas que están en juego”, afirmó Figueroa.

Finalmente, dijo que la industria farmacéutica pone “todas sus esperanzas” en el nuevo ministro, para que él pueda destrabar la falta de pagos de manera rápida y que siga trabajando en conjunto. “Así que vamos a estar esperando la respuesta de esta nota que ingresamos hoy en mesa de entrada y tener novedades en el corto plazo”, indicó.