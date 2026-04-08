Nuevo titular del MEF: Constructores celebran noticia y esperan proactividad

El sector de la industria de la construcción celebró esta siesta la noticia de la designación de Óscar Lovera como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El funcionario reemplaza al polémico Carlos Fernández Valdovinos, quien dejó el cargo el 31 de marzo pasado.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. José Luis Heisecke, dijo que Lovera es conocido en el sector porque es un antiguo funcionario, quien en su momento fue viceministro. “Y en forma particular, yo sé que él está trabajando desde hace una semana tanto en el proyecto de reglamentación de cesión de derecho, mal llamado factoring, y también en el proyecto de ley de intereses”, afirmó.

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Los empresarios de la construcción vienen trabajando con el Gobierno en una forma de saldar los más de US$ 350 millones que el Estado les debe por certificados de obras concluidas.

La cesión de derecho es un camino, de modo a que el sector financiero pueda adelantar los pagos a las contratistas a cambio de recibir intereses; y en ese sentido, se acordó que el Estado sea el que asuma dichas tasas. Pero como el pago de intereses no está en el presupuesto, se debe necesariamente plantear el tema a través de una ley.

Para Heisecke, el sector necesita una persona proactiva y efectiva de modo a que no se extienda aún más la agonía de las empresas, a las que no se les paga incluso hace más de un año.

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“De mi parte, espero respuestas. Quiero que sea efectivo para los constructores. O sea, no esperar más. Nosotros tenemos muchas deudas, compromisos financieros ineludibles, en algunos casos, empresas con convocatoria, en otros casos, yo le llamo quiebra virtual”, aseveró.

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Relacionamiento cercano con alguien “de la casa”

Por su parte, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Ing. Paul Sarubbi, también celebró la “noticia positiva”, porque se trata de una “persona de la casa” en el MEF. “Es una persona que entiende, que acompañó todo este trabajo, un gran técnico según tengo entendido. Nunca me tocó trabajar con él directamente sobre algo, pero tengo la mejor de las referencias de este nuevo ministro”, indicó.

Desde el gremio de las vialeras, esperan poder trabajar con el nuevo titular de Economía y tener un relacionamiento cercano. “Creo que las empresas privadas tenemos que poder sentarnos a dialogar, a encontrar juntos alternativas a los diferentes desafíos que existen. Entonces, tiene que ser una persona empática”, dijo.

Sarubbi amplió que el funcionario debe tener la flexibilidad de poder ir planteando las situaciones, de “ponerse en el lugar” de las constructoras, ya que ellas también se ponen en el lugar del Estado.

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“Estoy seguro de que si podemos conseguir eso, juntos vamos a poder solucionar todos los desafíos que tenemos para el frente. O sea que, en definitiva, estoy confiado, optimista, de que con un buen criterio y con buenas intenciones, y con una apertura, como te digo, de poder sentarnos a dialogar, vamos a poder trabajar muy bien en este periodo que se viene”, puntualizó.