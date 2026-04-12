Economía
12 de abril de 2026 - 11:20

Estos son los incumplimientos que el MTESS encuentra en las estaciones de servicio

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Carga de combustible. Imagen de referencia.174521+0000 RODRIGO BUENDIA

El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) realizó un control en estaciones de servicio, en las cuales detectó altos niveles de incumplimiento laboral, según un informe que dio a conocer hoy. Te contamos qué fue lo que encontraron los fiscalizadores.

Por ABC Color

El MTESS inició una campaña intensiva de fiscalización en estaciones de servicio a nivel país durante el periodo 2024–2025.

En total, inspeccionó 221 establecimientos correspondientes a 188 empresas.

Indicó que con el operativo busca establecer una presencia activa y sostenida en territorio del Estado en la verificación del cumplimiento de los derechos laborales, con controles directos orientados a identificar, corregir y sancionar irregularidades.

Como resultado de estas intervenciones, el Ministerio aplicó sanciones por G. 1.727.413.260 a empresas que incumplieron la normativa vigente, reforzando el mensaje de que las faltas laborales tienen consecuencias concretas.

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Resultado de las inspecciones del Ministerio del Trabajo a varias estaciones de sercvicio del país.
Resultado de las inspecciones del Ministerio del Trabajo a varias estaciones de sercvicio del país.

Principales infracciones

Las principales infracciones detectadas evidencian un patrón extendido de incumplimientos en el sector:

  • Exceso de la jornada laboral (77%)
  • Falta de pago de horas nocturnas (70%)
  • Horas extraordinarias no remuneradas (62%)
  • Descuentos indebidos (61%)
  • Falta de emisión de recibos de salario (37%)
  • Incumplimiento del salario mínimo (22%)
  • Ausencia de descanso semanal obligatorio (5%)

Las actuaciones se concentraron principalmente en los siguientes departamentos:

  • Central
  • Alto Paraná
  • Asunción
  • Cordillera
  • Caaguazú

Agrega que también realizó registros en Paraguarí, Boquerón, Presidente Hayes, Misiones, Ñeembucú y Canindeyú.