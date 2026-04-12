Estos son los incumplimientos que el MTESS encuentra en las estaciones de servicio

El MTESS inició una campaña intensiva de fiscalización en estaciones de servicio a nivel país durante el periodo 2024–2025.

En total, inspeccionó 221 establecimientos correspondientes a 188 empresas.

Indicó que con el operativo busca establecer una presencia activa y sostenida en territorio del Estado en la verificación del cumplimiento de los derechos laborales, con controles directos orientados a identificar, corregir y sancionar irregularidades.

Como resultado de estas intervenciones, el Ministerio aplicó sanciones por G. 1.727.413.260 a empresas que incumplieron la normativa vigente, reforzando el mensaje de que las faltas laborales tienen consecuencias concretas.

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Principales infracciones

Las principales infracciones detectadas evidencian un patrón extendido de incumplimientos en el sector:

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Exceso de la jornada laboral (77%)

Falta de pago de horas nocturnas (70%)

Horas extraordinarias no remuneradas (62%)

Descuentos indebidos (61%)

Falta de emisión de recibos de salario (37%)

Incumplimiento del salario mínimo (22%)

Ausencia de descanso semanal obligatorio (5%)

Las actuaciones se concentraron principalmente en los siguientes departamentos:

Central

Alto Paraná

Asunción

Cordillera

Caaguazú

Agrega que también realizó registros en Paraguarí, Boquerón, Presidente Hayes, Misiones, Ñeembucú y Canindeyú.