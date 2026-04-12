Estos son los incumplimientos que el MTESS encuentra en las estaciones de servicio

El MTESS inició una campaña intensiva de fiscalización en estaciones de servicio a nivel país durante el periodo 2024–2025.
En total, inspeccionó 221 establecimientos correspondientes a 188 empresas.
Indicó que con el operativo busca establecer una presencia activa y sostenida en territorio del Estado en la verificación del cumplimiento de los derechos laborales, con controles directos orientados a identificar, corregir y sancionar irregularidades.
Como resultado de estas intervenciones, el Ministerio aplicó sanciones por G. 1.727.413.260 a empresas que incumplieron la normativa vigente, reforzando el mensaje de que las faltas laborales tienen consecuencias concretas.
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Principales infracciones
Las principales infracciones detectadas evidencian un patrón extendido de incumplimientos en el sector:
- Exceso de la jornada laboral (77%)
- Falta de pago de horas nocturnas (70%)
- Horas extraordinarias no remuneradas (62%)
- Descuentos indebidos (61%)
- Falta de emisión de recibos de salario (37%)
- Incumplimiento del salario mínimo (22%)
- Ausencia de descanso semanal obligatorio (5%)
Las actuaciones se concentraron principalmente en los siguientes departamentos:
- Central
- Alto Paraná
- Asunción
- Cordillera
- Caaguazú
Agrega que también realizó registros en Paraguarí, Boquerón, Presidente Hayes, Misiones, Ñeembucú y Canindeyú.