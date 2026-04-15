Cuota Hilton: carne paraguaya gana mayor acceso al mercado europeo

La República del Paraguay concretó un entendimiento con la Unión Europea en torno a la cuota de carne de alta calidad, conocida como cuota Hilton, como resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA).

El logro se da luego de 20 años de negociaciones, marcando un avance clave en términos de previsibilidad, equidad y acceso efectivo al mercado europeo.

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Nuevos criterios y mayor flexibilidad

El acuerdo establece una nueva definición aplicable a Paraguay que amplía los criterios de selección de los animales destinados a la exportación. En ese sentido, se incorporan nuevas razas elegibles, así como toros jóvenes, novillos y vaquillas.

Además, se elimina la limitación del peso de carcasa, en línea con la Norma Paraguaya NP 20 036 22 de clasificación y tipificación de canales bovinas, lo que otorga mayor flexibilidad a los productores nacionales.

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Impulso a la competitividad del sector cárnico

Desde el Gobierno destacaron que este resultado es fruto de un trabajo interinstitucional sostenido durante varios años, orientado a respaldar la calidad y trazabilidad de la producción nacional.

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La nueva definición permitirá fortalecer la competitividad de la carne paraguaya en mercados internacionales, especialmente en uno de los más exigentes como el europeo.

Compromiso con mercados y estándares internacionales

Finalmente, el Gobierno reafirmó su compromiso con el acceso a mercados, la defensa de los intereses nacionales y la consolidación de estándares de calidad y sostenibilidad.

El objetivo, señalaron, es posicionar a Paraguay como un proveedor confiable de carne de alta calidad en el escenario global.