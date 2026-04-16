Energía nuclear en Paraguay es “una de las alternativas”, sostiene la ANDE

Paraguay se encuentra en una fase inicial de análisis para evaluar la incorporación de la energía nuclear a su matriz de generación eléctrica, según confirmó el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa. “Tenemos que formar ingenieros nucleares y técnicos para poder pensar en avanzar en esta posibilidad”, señaló.

Para ello, Paraguay ya firmó acuerdos de cooperación con organismos internacionales que permitirán capacitar profesionales y sentar las bases del desarrollo nuclear.

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Aclaró que el país aún no tomó una decisión definitiva, pero avanza en estudios técnicos, cooperación internacional y formación de recursos humanos especializados. “En realidad estamos en proceso de análisis. Es una tecnología nueva para Paraguay”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el Gobierno busca “explorar todas las posibilidades de generación de energía eléctrica”, atendiendo a la creciente demanda.

Energía nuclear es una opción

El titular de la ANDE destacó que la energía nuclear aparece como una alternativa importante dentro del debate energético, principalmente por su capacidad de generación constante.

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Según explicó, este tipo de energía presenta uno de los mayores factores de planta, es decir, una alta capacidad de producción en relación a su potencia instalada.

“Lo importante es tener una opción más para analizar la posibilidad de incluirla dentro de la matriz de generación en Paraguay”, sostuvo.

Paraguay se suma al debate nuclear

El titular de la ANDE resaltó en este contexto que Paraguay fue sede de encuentros internacionales impulsados por la Organización Internacional de Energía Atómica y el Departamento de Energía de Estados Unidos, donde se abordaron tecnologías como los reactores modulares pequeños.

En estos espacios participaron países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de avanzar en planes regionales de desarrollo nuclear. Sosa valoró estos encuentros como una oportunidad para que el país se posicione en el debate energético a nivel mundial y acceda a cooperación técnica.

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Plan energético al 2043 prioriza otras fuentes

No obstante, actualmente, Paraguay ya cuenta con un plan maestro de generación eléctrica con horizonte al año 2043, enfocado en tecnologías ya probadas.

Entre las principales alternativas figuran:

Energía solar fotovoltaica con almacenamiento

Pequeñas centrales hidroeléctricas

Ampliación de generación en binacionales

Nuevos proyectos hidroeléctricos regionales

Sobre la energía nuclear, señaló que surge como una opción complementaria para garantizar suministro en el largo plazo. Sosa insistió en que Paraguay no debe apostar a una sola fuente, sino combinar distintas tecnologías.

También destacó la importancia de la integración energética regional, mencionando esquemas de intercambio eléctrico entre países como Brasil y Argentina, y programas que involucran a varias naciones sudamericanas. “La soberanía energética es fundamental, pero no se puede descartar la interconexión regional”, afirmó.