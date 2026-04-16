Fondo de la Caja Fiscal en el BCP se reduce US$ 270 millones en un año

Los datos muestran que el saldo del fondo de la Caja Fiscal pasó de G. 563.513 millones en enero de 2008 a niveles considerablemente más elevados en los años posteriores, aunque con una tendencia descendente reciente que plantea señales de alerta sobre su sostenibilidad.

Durante el período 2008-2017 se observa una fase de crecimiento prácticamente ininterrumpido. A partir de niveles inferiores a G. 900.000 millones en 2008, el fondo superó el umbral de G. 1,282 billones en diciembre de 2009, lo que implicó un aumento absoluto de G. 718.706 millones respecto a enero de 2008 y una variación relativa cercana al 127,5%.

Esta dinámica se consolidó en los años siguientes, alcanzando G. 1,595 billones en diciembre de 2010, con un incremento interanual de G. 312.608 millones (24,4%).

El crecimiento continuó hasta 2014, cuando el fondo llegó a G. 3,262 billones en diciembre, lo que representa un aumento acumulado de G. 1,668 billones respecto a diciembre de 2010, equivalente a una variación de 104,5%. Posteriormente, en 2017 se alcanzó uno de los niveles máximos de la serie, con G. 4,419 billones en diciembre, lo que implicó una expansión de G. 1,156 billones frente a 2014, es decir, un crecimiento de 35,4%.

A partir de 2018 comienza a observarse una mayor volatilidad y una tendencia descendente. En diciembre de 2018, el fondo se ubicó en G. 4,153 billones, con una reducción de G. 265.815 millones (-6,0%) respecto al año anterior.

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Esta dinámica se profundizó en 2019, cuando el saldo cerró en G. 3,102 billones, lo que implicó una disminución de G. 1,051 billones (-25,3%) en términos interanuales.

La dinámica continuó en 2020, con un saldo de G. 2,723 billones en diciembre, equivalente a una caída de G. 378.861 millones (-12,2%) frente a 2019.

En 2021, el fondo cerró en G. 2,925 billones, registrando una recuperación de G. 202.265 millones (7,4%), aunque sin alcanzar los niveles previos. En 2022 se observó un repunte más marcado, con G. 3,620 billones en diciembre, lo que implicó un aumento de G. 695.098 millones (23,8%).

Sin embargo, en 2023 el fondo volvió a disminuir hasta G. 2,395 billones, lo que representa una caída de G. 1,225 billones (-33,8%) respecto a 2022.

En 2024, aunque se registró un pico en febrero de G. 3,217 billones, el año cerró en G. 2,488 billones, con una leve recuperación anual de G. 92.383 millones (3,9%) frente a 2023.

El punto más crítico se observa en 2025, cuando el fondo experimenta una caída abrupta. Desde G. 3,060 billones en febrero de 2025, el saldo disminuye hasta G. 336.634 millones en diciembre de 2025, lo que implica una reducción absoluta de G. 2,724 billones y una variación relativa de -89,0% en menos de un año. En términos interanuales, frente a diciembre de 2024, la caída fue de G. 2,151 billones (-86,5%).

En el inicio de 2026 se observa una leve recuperación, con G. 947.528 millones en enero, G. 943.663 millones en febrero y G. 827.225 millones en marzo.

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Esto representa un incremento de G. 610.894 millones (181,5%) entre diciembre de 2025 y enero de 2026, pero aún registrando una importante reducción en el interanual que supera los G. 2 billones (alrededor de US$ 270 millones).

En términos económicos, la evolución del Fondo de Seguridad Social proveniente de la Caja Fiscal refleja una transición desde una etapa de acumulación hacia una fase de desacumulación, producto, mayormente, del aumento de los compromisos jubilatorios y en menor proporción, vinculada a inversiones financieras.

En este contexto, los datos del BCP evidencian la necesidad de seguir evaluando e implementando ajustes que permitan recomponer la sostenibilidad financiera del fondo en el mediano plazo.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.