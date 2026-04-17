Agentes perciben repunte de la inflación mensual y anual

Según los resultados de la encuesta de Expectativa de Variables Económicas (EVE) realizada en el mes de abril de 2026, los agentes económicos perciben un leve repunte inflacionario en el presente mes de abril. Según los resultados de la encuesta, la percepción de la inflación para abril del presente año es de una variación del 0,6%, frente a 0,4% que estimaron en la encuesta anterior, mientras que para mayo perciben una moderación al 0,5%.

En marzo último, la inflación medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 0,8%, superior a la expectativa que tenían los agentes económicos para ese mes del 0,3%, mientras que la inflación acumulada al primer trimestre del año se ubicó en 1,9%.

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Por otra parte, los agentes económicos coinciden que para el cierre del año 2026 la variación interanual será del 3,7%, también superior al 3,5% que estimaron el mes anterior y levemente por encima del centro de la meta del Banco Central del Paraguay (BCP).

La percepción de una mayor presión inflacionaria guarda relación con los conflictos en Medio Oriente que derivan en el alza de los combustibles, que a su vez, repercuten en otros rubros y bienes de la canasta básica.

Estiman estabilidad en el tipo de cambio en G. 6.500

Por otra parte, los Agentes Económicos consultados en la Encuesta EVE, coincidieron en que habría una mayor estabilidad en el tipo de cambio dólar en el mercado local en este mes de abril, en alrededor de G. 6.500.

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Sin embargo, la divisa estadounidense ha tocado un mínimo de G. 6.380 en el cambio efectivo, aunque este viernes repuntó y cerró las operaciones en G. 6.400.

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En la percepción de los agentes económicos, la cotización del dólar se irá estabilizando y cerraría en alrededor de G. 6.700 para fines del 2026, por debajo de G. 6.725 que estimaron el mes anterior.

Para el 2027, los encuestados prevén que la divisa repuntará a G. 6.900