¿Cuándo podrían bajar los precios de los combustibles en Paraguay?

Tras la reciente caída de la cotización internacional del petróleo, por la apertura del estrecho de Ormuz -mientras dure la tregua temporal- surge la pregunta inevitable: ¿cuándo se reflejará esta baja en los precios de los combustibles en Paraguay?

El economista Stan Canova explicó que, si bien el crudo aún no volvió a los niveles previos a los conflictos internacionales —en torno a los US$ 60 por barril—, ya se alejó significativamente de los picos de US$ 120, registrando una disminución superior al 25%.

No obstante, el traslado de esta baja al mercado local no será inmediato. Según Canova, esto responde principalmente a la dinámica de importación y stockeo de combustibles.

“Ahora vendrá el siguiente speech: tenemos combustibles para tres meses a precios de marzo más caros, cuando el WTI (de referencia del país) estaba a US$ 110”, indicó.

En ese sentido, explicó que los importadores suelen operar con compras que cubren entre un mes y un mes y medio de consumo. Por ello, los productos adquiridos a precios elevados todavía estarán en circulación.

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Combustibles: ¿Cuándo podrían bajar los precios?

Sin embargo, indicó que las nuevas compras ya se están realizando a valores más bajos, lo que permitiría una eventual reducción en los surtidores, pero recién en mayo.

“Lo comprado más caro en marzo y mediados de abril debería ya ir bajando en mayo, máximo a mediados de mayo”, afirmó.

Canova también detalló que los derivados del petróleo han tenido comportamientos distintos en el mercado internacional. Mientras la nafta registró una reducción cercana al 10%, el diésel —clave para la economía local— bajó más del 20% en los mercados internacionales.

Pese a estas referencias, el economista advirtió sobre la falta de transparencia en el mercado local de combustibles, lo que dificulta prever con precisión el traslado de precios.

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“No tenemos un ente supervisor real del sector. Ni el Viceministerio de Minas y Energía ni la Dirección de Combustibles del MIC cumplen ese rol, y Petropar tampoco puede hacerlo por su carta orgánica”, cuestionó.

En ese contexto, señaló que ni siquiera el Estado cuenta con información detallada sobre los volúmenes, precios y frecuencia de importación de combustibles.

“El único que tiene datos más concretos es la DNIT, porque cobra el impuesto selectivo al consumo (ISC) por cada litro que ingresa al país”, apuntó.

Señaló que esta falta de información, sumada a la estructura del mercado, genera incertidumbre sobre cuándo —y en qué magnitud— se trasladarán las bajas internacionales a los consumidores locales.

Los precios de Petropar y los privados

Petropar, con 17% del mercado, juega un rol determinante en el mercado de los combustibles del país. Su condición de empresa estatal le permite incidir en la dinámica de precios y actuar como referencia en momentos de volatilidad internacional.

Las recientes subas generalizadas reflejan esa “tensión” de la petrolera pública con los privados. Pese a haber aplicado su segunda suba en menos de un mes, Petropar mantiene precios por debajo de los emblemas privados, especialmente en el diésel, donde la brecha supera los G. 1.400 por litro.

En total, la estatal acumuló un incremento de G. 1.200 por litro, en línea con el alza internacional del petróleo impulsada por el conflicto en Medio Oriente.

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En paralelo, el sector privado concretó tres ajustes en el mismo periodo, con aumentos acumulados de hasta G. 2.680 por litro en el gasoíl y cerca de G. 1.550 en las naftas.

En conjunto, los emblemas privados concentran más del 80% del mercado, lo que los convierte en actores importantes para garantizar el abastecimiento a nivel país.