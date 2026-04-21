BCP mantiene la tasa referencial en 5,50% ante shocks de energía y mayor incertidumbre global

En su reunión correspondiente al presente mes, el Comité de Política Monetaria (CPM) del Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió mantener sin cambios la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5,50% anual, una decisión adoptada por unanimidad, según comunicaron desde la banca matriz. La determinación se apoya en una evaluación que combina tanto las incertidumbres externas, así como las señales de inflación local con un entorno internacional más variable y complicado.

La TPM funciona como referencia para el costo del dinero en la economía y es una de las herramientas centrales para encauzar la inflación hacia su meta (del 3,5%+- 2%): mantenerla o moverla implica calibrar el balance entre estabilidad de precios y condiciones financieras.

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Factores relevantes y determinantes para los agentes

El CPM ubicó entre los factores más relevantes del panorama externo la “elevada incertidumbre” asociada a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, un elemento que suele presionar expectativas y, especialmente, precios de la energía.

En ese contexto, citó actualizaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI): el organismo redujo su proyección de crecimiento mundial para 2026 a 3,1% y, al mismo tiempo, elevó su previsión de crecimiento para Paraguay en 4,2%, siendo una de las economías más dinámicas de la región.

Por otra lado, el BCP elevó su previsión de inflación global a 4,4%.

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Para la autoridad monetaria, esa combinación de menor crecimiento con inflación más alta, agrega complejidad al manejo de riesgos externos y su posible transmisión a precios domésticos.

En el contexto local, el CPM reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo aumentó 0,8% mensual y que el principal motor fue el incremento en los precios de los combustibles, un rubro altamente sensible a la dinámica internacional.

Pese al dato de marzo y al repunte de algunos precios, el CPM mantuvo en 3,5% su proyección de inflación para 2026.

La evaluación reconoce tensiones recientes, pero destaca compensaciones dentro de la canasta:

Los precios de los combustibles evolucionaron por encima de lo previsto en diciembre, señala el reporte técnico.

En contrapartida, la inflación observada en el resto de los bienes resultó menor a la anticipada durante el primer trimestre, lo que permitió sostener la previsión de inflación para el cierre del año.

El punto más delicado del diagnóstico aparece en el tratamiento del shock energético, ya que el CPM subraya que, en su escenario central, las presiones recientes sobre los precios de la energía serían transitorias, por lo que su efecto sobre la inflación total sería acotado.

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Seguirán evaluando impactos del entorno internacional

El comité anticipó que seguirá monitoreando de cerca los riesgos provenientes del entorno internacional para evaluar cómo pueden afectar la trayectoria de la inflación. Según su comunicado, el CPM actuará “oportunamente” con las medidas necesarias para garantizar la convergencia de la inflación a la meta, dejando explícito que la estabilidad del escenario dependerá, en parte, de cómo evolucionen la energía y la incertidumbre geopolítica.