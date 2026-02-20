El BCP rebaja la tasa de política monetaria a 5,50%

En la reunión correspondiente al mes de febrero, el comité técnico resolvió nuevamente bajar la tasa de política monetaria desde 5,75% a 5,50%, con lo que completa la segunda reducción que se da en este año.

En su decisión, el CPM evaluó los siguientes aspectos relevantes tanto de contexto interno como también aspecto externo. Así por ejemplo analizaron la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de mantener a fines de enero el rango objetivo para la tasa de interés de fondos federales en 3,50%-3,75%, en línea con lo previsto. Si bien la decisión implicó una pausa en el proceso de flexibilización, el mercado continúa anticipando nuevos recortes durante el año, resalta el comunicado del BCP.

Lea más: El BCP reduce su tasa de política monetaria al 5,75%

Mercados financieros

Por otra parte, analizaron también el desempeño de los mercados financieros, los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo disminuyeron en el último mes, así como también el valor del dólar que se mantuvo en niveles similares, aunque a nivel local mantiene una tendencia a la baja.

En cuanto al escenario interno, detallaron que el Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (Imaep) mantiene una dinámica favorable y sin mayores presiones para los precios de la canasta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mencionaron también que a inflación mensual fue 0,6% en enero, incidida principalmente por el incremento en los precios de los bienes alimenticios (en particular las verduras y las carnes) y en los de servicios, pero que en contraste, los precios de bienes durables y combustibles continuaron moderando la variación mensual del IPC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: La inflación de Paraguay fue del 0,6 % en el primer mes de 2026

Hacia adelante, se prevé que la tasa interanual del IPC se mantenga en niveles bajos durante gran parte del 2026, convergiendo al 3,5% hacia finales de año. En este contexto, el Comité consideró apropiado reducir nuevamente la tasa referencial en 25 puntos básicos, acumulando una disminución de 50 pb desde el mes de enero