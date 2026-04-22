Ganancias de bancos repuntan 10% y suman US$ 215 millones al primer trimestre del año

De acuerdo con los datos del boletín financiero de la Superintendencia de Bancos (SIB) , dado a conocer esta semana, las 17 entidades bancarias sumaron al tercer mes del año, utilidades por G.1,38 billones (US$ 215 millones al cambio actual), evidenciándose un repunte del 9,8% en comparación al mismo mes del año 2025, cuando las ganancias llegaron a G. 1,25 billones (US$ 193 millones).

La expectativa del sector financiero es que las ganancias sigan acompañando la dinámica de la economía, en un año en el que se espera nuevamente un desempeño positivo con un crecimiento del 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y una dinámica favorable del consumo.

En el 2025, las ganancias del sector bancario fueron de G. 5,7 billones (US$ 863 millones), que representó un incremento del 8% en comparación al periodo 2024, en un periodo en que la economía creció 6,6%.

Estos beneficios de las intermediarias provienen principalmente de la colocación en letras de regulación monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP), comisiones por los préstamos, intereses por créditos, tarjetas y otros productos y servicios brindados al público

Las entidades bancarias obtuvieron ingresos de G. 243.906 millones (US$ 38 millones) en concepto de interés por la captación de los Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM) del Banco Central del Paraguay (BCP) entre enero y marzo del presente año, y aunque el monto del interés se redujo en el último año, sigue siendo una entrada importante de ingresos para las entidades bancarias y sin mayores riesgos, en comparación a la colocación de recursos al público (créditos).

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¿Cuáles fueron las entidades con mayores ganancias?

Las entidades con mayores ganancias al primer trimestre del año son: