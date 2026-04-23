La sideral cifra que generaron los intereses de la Deuda Pública en dos décadas

A partir de niveles iniciales de G. 478.800 millones en 2003, el servicio de intereses de la Deuda Pública presenta una tendencia con fluctuaciones y descendente en los primeros años, hasta ubicarse en torno a G. 259.200 millones en 2012.

En ese tramo se observan caídas consecutivas, con variaciones como -13,2%, -20,3% y -18,0%, lo que refleja un contexto de menor presión financiera asociada a la deuda. Además, la carga sobre el PIB también se reduce, pasando de 1,0% a niveles cercanos a 0,2%, lo que evidencia una mejora en la sostenibilidad en ese período.

A partir de ese piso, la dinámica cambia de forma marcada. El pago de intereses comienza a expandirse con fuerza, con incrementos significativos tanto en términos absolutos como relativos. Los aumentos se mantienen en niveles elevados, con tasas como 26,6%, 69,6% y 28,9%, lo que impulsa el monto a superar el billón de guaraníes.

En términos del PIB, esta expansión también se hace visible. Desde niveles de 0,2% a 0,3%, el peso de los intereses asciende progresivamente hasta ubicarse en torno a 0,6% y 0,7%.

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Este aumento refleja que el crecimiento del servicio de la deuda supera, en varios años, la expansión de la economía, lo que incrementa la carga relativa sobre las cuentas fiscales. A medida que avanzan los años, la tendencia se consolida, con valores que alcanzan 0,8% y posteriormente 1,1% del PIB, tal como se muestra en la infografía.

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El período más reciente y en un escenario atípico generado por la crisis económica, primero en 2019, luego por la pandemia en 2020, muestra una aceleración aún mayor.

Los pagos de intereses pasan de G. 2,554 billones a G. 2,963 billones (2021), con una variación de 16,0%, y luego a G. 3,614 billones (2022), con un incremento de 22,0%. La dinámica continúa con un salto en 2023 a G. 5,217 billones, equivalente a un crecimiento de 44,4%, seguido por G. 6,633 billones y G. 6,968 billones, con variaciones de 27,1% y 5,1% entre los años 2024 y 2025, respectivamente.

El comportamiento refleja una etapa de fuerte expansión del costo financiero de la deuda, en línea con mayores niveles de endeudamiento acumulado y condiciones financieras más exigentes.

En relación con el PIB, el peso de los intereses alcanza su nivel más alto en la serie reciente. Desde 1,1% en 2021 pasa a 1,2%, luego a 1,7% y finalmente a 2,0%, antes de ubicarse en 1,9% en 2025.

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En términos absolutos, el salto resulta aún más evidente. Desde un mínimo cercano a G. 259.200 millones, el pago de intereses alcanza G. 6,968 billones, lo que implica una expansión de más de 25 veces en el período analizado.

Al primer trimestre de este 2026, los intereses se ubican en G. 1,932 billones, alrededor del 30% del total alcanzado en 2025.

La evolución del pago de intereses muestra dos etapas claramente diferenciadas que no solo responde al crecimiento del stock de deuda, sino también a cambios en las condiciones de financiamiento, incluyendo tasas de interés más elevadas en los mercados internacionales. A decir, la fase inicial de reducción y baja incidencia sobre el PIB, seguida por un período prolongado de expansión sostenida.

En el tramo final, el aumento en términos absolutos y relativos plantea un desafío creciente para la gestión fiscal, dado que una mayor proporción de los recursos se destina al cumplimiento de obligaciones financieras, lo que reduce el margen disponible para otros componentes del gasto público.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.