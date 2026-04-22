Bonos del Tesoro en mercado local alcanzan unos US$ 1.200 millones

El perfil temporal de la deuda presenta un plazo promedio de maduración de 6,65 años, lo que indica una estrategia orientada a evitar concentraciones excesivas de vencimientos en el corto plazo. No obstante, se observa una presencia importante de instrumentos a 5, 7 y 10 años, particularmente en emisiones más recientes.

En 2024, por ejemplo, se registran colocaciones relevantes en plazos de 5 años por G. 162.000 millones (US$ 24,9 millones) y G. 29.480 millones (US$ 4,5 millones), así como emisiones a 7 años por G. 294.801 millones (US$ 45,3 millones). A esto se suman tramos a 10 y 15 años, lo que contribuye a diversificar el calendario de pagos.

Por año de emisión, el crecimiento del mercado es evidente. Mientras que en 2018 el stock se limitaba a G. 60.000 millones (US$ 9,2 millones), en 2023 se alcanzan niveles significativamente mayores, con emisiones destacadas como G. 953.350 millones (US$ 146,6 millones) a 5 años y G. 1,550 billones (US$ 238,3 millones) a 7 años.

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Esta tendencia se intensifica en 2025, donde las colocaciones acumulan montos relevantes: G. 1,084 billones (US$ 166,7 millones) a 15 años, G. 283.000 millones (US$ 43,5 millones) a 12 años y G. 148.500 millones (US$ 22,8 millones) también a 12 años.

En conjunto, estas emisiones superan los US$ 249 millones, evidenciando una mayor profundidad del mercado de deuda en moneda local.

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Las tasas nominales por tramo reflejan una curva relativamente empinada. Los instrumentos de menor plazo, como los de 5 años, se ubican en niveles de 7,10% a 8,25%, mientras que los de mayor duración, como los de 15 y 20 años, alcanzan tasas de hasta 9,50% y 9,90%. Este diferencial responde tanto al riesgo de plazo como a las expectativas de inflación y condiciones de liquidez del sistema financiero.

A su vez, emisiones de años anteriores, como las de 2020, llegaron a tasas de hasta 9,90% a 20 años, lo que marca un punto de referencia relevante dentro del mercado local.

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Desde una perspectiva macrofiscal, los Bonos del Tesoro representan el 5,80% de la Deuda Pública y el 1,95% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que sugiere un nivel aún moderado en términos relativos.

Este margen ofrece espacio para continuar utilizando el mercado local como fuente de financiamiento, reduciendo la exposición a deuda externa y al riesgo cambiario. El tipo de cambio de referencia al 31 de marzo de 2026 se ubica en G. 6.503,49 por dólar, lo que refuerza la relevancia de mantener una proporción significativa de deuda en moneda local.

Los datos muestran que, el mercado de Botes ha evolucionado hacia una mayor escala y diversificación, con emisiones crecientes en los últimos años y una estructura de plazos que busca equilibrar costos y riesgos.

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La tasa promedio de 8,66% y el plazo medio de 6,65 años reflejan un punto intermedio entre sostenibilidad financiera y acceso al mercado, en un contexto donde la demanda por instrumentos en guaraníes continúa siendo un pilar clave.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones