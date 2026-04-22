Deuda pública: MEF colocó G. 698.000 millones en primera subasta local de bonos del Tesoro del año

Un total de G. 698.000 millones (US$ 109 millones al cambio actual) fue el monto adjudicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la subasta de bonos del Tesoro en el mercado local concretado este miércoles, a una tasa de rendimiento del 8,90% y a un plazo de 15 años. Esta operación corresponde a la primera de cuatro que tiene prevista la cartera económica para el presente año y se ejecutó a través del sistema del Banco Central del Paraguay (BCP), como se viene haciendo desde el inicio del Gobierno de Peña.

Según detallaron desde la cartera estatal la operación correspondió a la reapertura de una serie con vencimiento en el 2035, en el marco del programa de financiamiento previsto para el ejercicio fiscal 2026 (presupuesto) y de la administración de pasivos autorizada por la normativa vigente, o bicicleteo de deudas

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Precisaron igualmente que los recursos obtenidos serán destinados al financiamiento del Presupuesto General de la Nación 2026 (PGN 2026) y al cumplimiento de compromisos en el marco de la Ley N° 6638/2020, en línea con la estrategia financiera del Tesoro Público.

Las siguientes emisiones están contempladas para el miércoles 29 de julio, con liquidación el 31; la tercera subasta que será el miércoles 28 de octubre, liquidándose el 30, y ya el calendario se cierra el miércoles 25 de noviembre, con liquidación al 27 del mismo mes.

Saldo de bonos y deuda pública

A estas futuras colocaciones ya se suma la colocación de títulos de deuda equivalente a US$ 1.000 millones que se concretó en febrero pasado, a un plazo de 12 años y una tasa de 8,5%, inferior al 9,1% registrado en la última emisión de bonos del Tesoro en el mercado local para un plazo similar, realizada en noviembre del año pasado.

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El PGN 2026 contempla emisión de bonos por alrededor de US$ 1.300 millones ascendería la emisión total de bonos. La emisión internacional de US$ 1.000 millones se concretó en marzo último, por lo que aún queda margen para emisión en el mercado interno.

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Cabe señalar que el mercado local de Bonos del Tesoro (Botes) cuenta con un stock total en circulación de G. 7,8 billones, equivalente a US$ 1.20 millones al primer trimestre de 2026, mientras que el saldo de la deuda pública total en el segundo mes del año alcanzó US$ 20.694 millones.