Salario mínimo: Mañana audiencia pública para debatir sobre otros métodos de reajustes

La audiencia en la Cámara de Senadores a realizarse mañana jueves a las 09:00 es convocada por la senadora Yolanda Paredes, en el marco del estudio de un proyecto de Ley que propone modificar varios artículos de la Ley Nº 213/93 (Código del Trabajo) en lo relativo a reajustes del salario mínimo legal y reestructurar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasam).

A diferencia del sistema vigente, centrado casi exclusivamente en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la propuesta de reforma introduce una metodología multivariable. Entre los nuevos criterios para el reajuste se incluyen: el establecimiento del Índice de Canasta Básica del Trabajador, la evolución del salario mínimo real, variables de productividad laboral en sectores estratégicos y el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

Bajo es esquema actual y si se tuviera que analizar la variación del salario mínimo en este mes, la variación sería de solo 1,9% que es el valor de la inflación interanual al mes de marzo último. Considerando que el salario mínimo actual es de G. 2.899.048, la variación o el ajuste en estas condiciones sería de solo G. 55.082, absolutamente insuficiente en comparación a la suba que experimentan los principales rubros de la canasta como alimentos y servicios básicos, que afectan al trabajador que percibe dicha remuneración.

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En tanto que trabajadores de la Corriente Clasista Combativa exigen participación activa en el debate sobre el aumento de salario mínimo. Detallan que un estudio reciente sobre el costo de vida, estima que estaría en G. 7.614.000 y reclaman que ese monto sea considerado como salario mínimo en el país

Buscan un ajuste más aproximado al costo real de vida

La exposición de motivos señala que el salario mínimo no puede ser determinado por fórmulas técnicas aisladas del costo real de vida, sino que debe constituirse en un instrumento de justicia social y garantía de equidad.

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Asimismo, el proyecto plantea la reestructuración de la Conasam, con el objetivo de convertirla en un órgano más plural y técnico. La propuesta de la nueva composición incorporaría representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (que ejercerá la presidencia), del Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco Central del Paraguay, del Instituto Nacional de Estadística, así como de los sectores empleador, trabajador y del ámbito académico, representado por el Colegio de Economistas del Paraguay.

La audiencia contará con la participación de representantes de diversas instituciones, entre ellos el ministro de Economía y Finanzas, Econ. Oscar Lovera, a fin de analizar el impacto y la viabilidad de la propuesta antes de su tratamiento en las comisiones de Legislación, Derechos Humanos, Industria y Desarrollo Social.

La citada audiencia pública se transmitirá en vivo a través de Senado TV y sus plataformas digitales, incluyendo su canal de YouTube (Senado TV Py), la página oficial de Facebook de la Cámara de Senadores (SenadoresPy), así como por los canales 4 de Tigo Star y 24 de Copaco.