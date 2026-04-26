Petropar contrató estudio francés por caso PDVSA y no explica reactivación del arbitraje

Petróleos Paraguayos (Petropar) contrató en octubre del año pasado al estudio jurídico Wordstone Dispute Resolution AARPI, con sede en París (Francia), especializado en arbitraje internacional, para la representación de la estatal en el litigio iniciado por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

El contrato fue firmado por el entonces titular de Petropar, Eddie Jara, y el apoderado del estudio en el país, Carlos Marcelo Lauro Fuchs, por un monto máximo de US$ 365.000 (contrato abierto), de acuerdo con los documentos oficiales.

Sin embargo, en la estatal no supieron precisar qué tareas concretas está realizando en la actualidad el bufete en el arbitraje, que hasta hace poco se encontraba suspendido por la situación política del país caribeño.

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ABC consultó al respecto al presidente de Petropar, William Wilka, pero este no respondió sobre el alcance del asesoramiento del despacho internacional, ni tampoco las circunstancias de la reactivación del proceso que estaba “congelado”.

Arbitraje de Petropar con PDVSA: se realizará audiencia en París

El titular de la petrolera pública se limitó a señalar que, entre mayo y junio de 2026, PDVSA y Petropar deben presentar sus escritos de “réplica y dúplica”, respectivamente.

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Añadió que, posteriormente, entre agosto y octubre —en fechas a definir según la disponibilidad de las partes y del Tribunal Arbitral— se realizarán las audiencias en París.

“Luego de las audiencias, el proceso quedará listo para el dictado del laudo definitivo”, expresó Wilka, sin detallar los trabajos que realiza el estudio Wordstone.

Según el pliego de la licitación, la Dirección Jurídica de la petrolera pública —entonces a cargo de Carlos Arce— solicitó la contratación por excepción de un estudio especializado en arbitraje internacional para representar a Petropar en el caso CCI N° 22070/ASM/JPA/AJP, iniciado por PDVSA bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París.

El documento justificaba la necesidad de contar con asesoramiento jurídico especializado y servicios conexos para ejercer la defensa en el proceso arbitral. No obstante, no se conoce qué servicios específicos presta la firma ni cuánto del monto contratado ya fue ejecutado.

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El origen de la deuda con PDVSA

La deuda de Petropar con PDVSA supera los US$ 300 millones. El arbitraje se tramitó ante la CCI, en París, tras una demanda que presentó la petrolera venezolana en 2016.

En el litigio, PDVSA sostiene que la deuda está vencida y es exigible de inmediato, además de reclamar intereses superiores a los establecidos en el Acuerdo de Caracas, suscrito por Paraguay y Venezuela en 2004 y homologado en 2005 por el Congreso.

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Por su parte, Petropar argumenta que la deuda no está vencida, ya que el acuerdo prevé un plazo de 15 años de financiación, más 2 años de gracia, lo que situaría el vencimiento en 2026, con una tasa de interés del 2% anual.

El arbitraje fue suspendido por una orden procesal del Tribunal Arbitral durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, a pedido de Petropar, debido a la situación política en Venezuela. Sin embargo, hasta ahora no se informó oficialmente sobre la reactivación del proceso ni en qué condiciones se produjo.

Según los datos, la deuda con PDVSA data de combustibles adquiridos entre en 2008 y 2009.