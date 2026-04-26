Proponen alternativas para aliviar red de la ANDE, ante inminente faltante de electricidad

El debate impulzado por la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel), sobre alternativas para aliviar red de la ANDE, se plantea frente a la reducción del margen de excedente energético de las hidroeléctricas binacionales.

El Ing. Gianmarco Felippo, presidente de Cecoel, indicó que, si bien con un ritmo moderado, se mantendría hasta aproximadamente el 2035, ahora se estima que se podría agotar ya en tres o cuatro años. “El crecimiento sostenido del consumo, impulsado por la expansión económica y la posible llegada de industrias electrointensivas, podría acortar los plazos. Es necesario anticiparse”, sostuvo.

Lea más: Gonbierno de Peña confirma incremento de tarifa para electrointensivas

Generación propia en edificios

Ante este contexto, el sector electromecánico plantea, junto con los proyectos de nuevas fuentes de generación eléctrica, acelerar también la incorporación de generación propia en edificios mediante paneles solares, combinados con sistemas de almacenamiento en baterías y soluciones de gestión inteligente del consumo.

El ingeniero explicó que estos sistemas permiten que un edificio decida en tiempo real si utiliza energía de la red de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la generada localmente o la almacenada, en función de costos y demanda.

Agregó que otro componente en expansión es la incorporación de cargadores para vehículos eléctricos en cocheras, una tendencia en crecimiento a nivel internacional, entre otras herramientas y tecnologías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Energía y construcción en Paraguay

Este tema será abordado por Cecoel en el panel debate “Energía y Construcción en Paraguay: desafíos para la sostenibilidad en un escenario de expansión del sector privado”, que se desarrollará en la expoferia Constructecnia 2026, del 21 al 24 de mayo próximo en la Conmebol.

“Queremos generar un espacio de difusión sobre las posibilidades de ahorro energético, la generación propia y cómo esto impacta en la red. Vamos a contar con oradores de la ANDE, de otras entidades y expertos, para mostrar a desarrolladores, constructores y al público en general cómo incorporar estas opciones en sus proyectos”, indicó.

Explicó que los objetivos principales son reducir los picos de consumo que hoy tensionan el sistema eléctrico, evitar eventuales cortes de luz y mejorar la eficiencia general del sistema, además de generar ahorro para los usuarios finales.

“En los momentos de mayor consumo, como a la tarde, cuando los usuarios regresan a sus hogares, el sistema del edificio puede decidir si utilizar energía almacenada, generada por paneles o proveniente de la red. Eso permite optimizar costos, reducir el impacto en la red y generar ahorro”, detalló.

Lea más: El status quo del hub energético regional

Beneficios para el usuario final

Asimismo, destacó que la idea siempre es ofrecer la mayor cantidad de beneficios posible para el usuario final, lo que a su vez se traduce en ventajas comerciales para el desarrollador inmobiliario.

“Los proyectos habitacionales con eficiencia energética incorporada ganan valor en el mercado inmobiliario (..) Un edificio con gestión inteligente de la energía se vuelve más atractivo. Además, ayuda a reducir los picos de consumo, a nivelar las facturas y a generar un esquema más eficiente”, refirió.

El ingeniero señaló que en el panel se analizarán qué tecnologías existen, qué estrategias se pueden aplicar y qué enfoques deben incorporar las obras electromecánicas para acompañar el desarrollo de este esquema. Aclaró que estas soluciones pueden implementarse no sólo en edificios, sino también en viviendas y otras construcciones civiles.

Además, sostuvo que este modelo abre paso a la cogeneración, sistema de generación distribuida que permite a familias, empresas o edificios producir su propia energía e inyectar excedentes a la red. La reglamentación de este último modelo avanza en la ANDE y permitirá a los usuarios obtener un retorno económico por la energía que aporten al sistema, agregó el profesional.

Lea más: Itaipú Binacional: ¿Qué logramos en 53 años?

Más panificación frente a menos excedente

Si bien la generación distribuida es una alternativa, Cecoel advierte que resulta urgente desarrollar nuevas fuentes de generación eléctrica para sostener la demanda futura, considerando el inminente agotamiento de los excedentes de Itaipú.

Entre las alternativas figuran la expansión de la energía solar, tanto en parques como en sistemas distribuidos, el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas y la incorporación de bancos de baterías para gestionar los picos de demanda, indicó Felippo.

“Además, existen proyectos de mayor escala que deben avanzar en ingeniería y financiamiento para concretarse en los próximos años y llegar con nuevas fuentes hacia 2030. Los plazos son ajustados, por lo que es necesario definir el rumbo cuanto antes”, enfatizó.

Detalló que se suma el interés de organismos multilaterales en financiar proyectos energéticos, lo que podría facilitar la transición si existe coordinación entre el sector público y el privado. “El privado debe impulsar los proyectos, y el Estado debe generar las condiciones, la regulación y la previsibilidad necesarias para que esas inversiones se concreten a largo plazo”, remarcó.

Industrializar el uranio para optimizar el potencial energético

El presidente de Cecoel ratificó que Paraguay cuenta con un importante potencial energético, aunque enfrenta limitaciones en transmisión y distribución. En ese contexto, planteó la necesidad de debatir no solo las fuentes, sino también el modelo de desarrollo energético del país.

Señaló que, así como en el agro se busca agregar valor mediante la industrialización de materias primas como la soja, en la energía debería aplicarse el mismo criterio. En esa línea, advirtió que, si el país avanza en la explotación de uranio, actualmente en etapa de exploración, no sería conveniente solo exportarlo como materia prima.

Lea más: Energía nuclear en Paraguay: Embajador descarta cualquier proyecto inmediato que pueda alarmar a la población

“No tendría sentido exportar uranio sin procesar, sino que habría que utilizarlo para generar energía y vender electricidad. Ese debería ser el enfoque”, enfatizó. Por eso la energía nuclear aparece como una alternativa a largo plazo, vinculada al desarrollo de infraestructura local, como plantas nucleares, que permitan transformar ese recurso en electricidad y potenciar su valor económico, sostuvo.

Asimismo, indicó que Paraguay tiene condiciones para posicionarse como un centro regional de generación energética, aprovechando su ubicación estratégica para abastecer a mercados como Brasil, Argentina y Bolivia. “La estrategia debería ser posicionarnos como un centro de generación, no solo pensando en el consumo interno, sino también en exportar energía”, concluyó.

Debates en Constructecnia 2026

La 26° Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales de Construcción – Constructecnia se desarrollará del 21 al 24 de mayo de 2026 en el predio de la Conmebol. El evento es uno de los principales encuentros del sector de la construcción en el país y reúne cada año a empresas, profesionales, gremios y representantes académicos en torno a exhibiciones, capacitaciones técnicas y espacios de debate.

El panel debate impulsado por la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel) reunirá a referentes del sector energético y de infraestructura. Entre los panelistas confirmados se encuentran el Ing. Pedro Domanicky (Itaipú Binacional), el Ing. Guillermo López Flores (consultor en ingeniería eléctrica y proyectos de infraestructura energética), el Lic. Nicolás Foissac (consultor en transición energética) y el Ing. Gianmarco Felippo, presidente de Cecoel.