Utilidades en reserva: DNIT convocará a gremios para consensuar sobre regulación

Tras el anuncio del gobierno sobre la intención de limitar las “utilidades en reservas” que tienen las empresas y en medio de cuestionamientos sobre recientes requerimientos de informes, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) convocaría a los representantes de gremios empresariales y también de profesionales a fin de consensuar sobre estos ajustes que buscan implementar para incrementar sus recaudaciones. Esto sería luego de las celebridades de los días santos, la próxima semana, confirmó el titular de la DNIT Óscar Orué

El titular de la Administración Tributaria reiteró que hay casi G 62 billones (US$ 9.500 millones) de utilidades en reservas que tienen las empresas, y muchas ya desde hace bastante tiempo, por que lo que estiman que habría “un abuso” por parte de ciertas empresas y se estaría utilizando como una medida elusiva. “Si de esos US$ 9.500, el 50% se distribuye y el otro 50% se capitaliza, serían más o menos unos US$ 300 millones que está dejando de ingresar. O sea, estamos hablando de mucho dinero, y es por eso que vemos la necesidad de reglamentar la figuras, porque vemos de que hay una situación inusual”, ratificó

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En ese sentido, Orué volvió a mencionar la intención de Gobierno de establecer límites para “evitar estos abusos”.

Ante la crítica sobre excesos de la Administración Tributaria en el ámbito del derecho privado de las empresas de disponer sobre sus acciones futuras, Orué indicó “que las empresas pueden hacer lo que quieren con su plata”, pero lo único que deben hacer es pagar si hay algo que corresponde al fisco en el caso que ya hayan distribuido sus utilidades, refiriéndose al Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) del 8%.

“Si la empresa utiliza, distribuye ese dinero y no paga el impuesto, entonces se está evitando el pago del impuesto. Le está mintiendo al Estado y es clara la ley respecto a la situación”, aseveró

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Según Orué, la estimación que tienen desde la Administración Tributaria es que en muchos casos “ese dinero ya no existe y que solo figura contablemente”.

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Ampliación de datos

En ese sentido, el titular de la DNIT defendió la resolución RG 49 emitida la semana pasada, ya que según detalló, con esto buscan contrastar los datos que informados por el contribuyente con sus respaldos correspondientes. Si está todo documentado, y si se capitalizó no van a pagar nada, señaló. Aunque si hay dudas en los informes, podrían ser pasibles de fiscalización o requerimientos de más datos por parte de la Administración Tributaria.

Con esta disposición de la RG 49 emitida el 24 de marzo último, la DNIT exige a los contribuyentes que están obligados a presentar Estados Financieros, a detallar : conciliación de utilidades acumuladas, utilidades susceptibles a distribución, distribución o destino de utilidades, composición y saldo de las reservas, entre otros datos.

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El titular de la DNIT ratificó igualmente que los vencimientos para presentación de Estados Financieros y la ampliación de datos de la RG 49 que estaban previstos para el mes de abril, serán extendidos hasta junio, a fin de brindar más tiempo a los contribuyentes para cumplir con estos compromisos sin multas ni recargos. En el caso de los contribuyentes que ya hayan presentado sus Estados Financieros, deberán rectificar a fin de añadir los datos recientemente requeridos por la DNIT.