Tren de cercanías: Senado excluyó tratamiento de proyecto que busca adjudicación directa a emiratíes

En el orden del día de la sesión de esta mañana de la Cámara de Senadores figuraba, en el punto 5, el tratamiento del proyecto de ley que modifica la Ley N.º 7.434/2025, “De la reforma del tren de cercanías”, con el objetivo de incorporar el esquema de acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) y concretar el proyecto con los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, al quedar sin quórum la sesión, se convocó a una extraordinaria y se excluyó el proyecto del orden del día. Es que la Cámara Alta priorizó el tratamiento y aprobación del pedido de permiso temporal al senador Hernán Rivas (ANR, HC), tras el escándalo por su supuesto título falso de abogado.

El proyecto del tren aún no cuenta con dictámenes de la Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos de la Cámara Alta, ni de las demás comisiones a las que fue girado. Aun así, había sido incluido en el orden del día para su tratamiento en el plenario, que finalmente no se concretó.

Las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado; e Industria y Comercio también deben expedirse sobre la iniciativa.

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Lo que busca el ejecutivo con la ley

El proyecto pretende implementar el plan mediante un acuerdo ya firmado con la empresa estatal emiratí Etihad Rail, que conformará una sociedad de objeto específico (SOE) junto con Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa).

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Este esquema permitiría avanzar mediante una adjudicación directa, lo que requiere modificar la ley vigente, que actualmente exige un proceso licitatorio competitivo para seleccionar al socio encargado del desarrollo del sistema ferroviario.

La iniciativa autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a Fepasa a negociar, suscribir, implementar y supervisar directamente acuerdos con gobiernos extranjeros —o con entidades públicas o privadas designadas por estos— para la ejecución del proyecto Tren de Cercanías.

Todo ello quedará sujeto, cuando corresponda, a la aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en los aspectos que impliquen obligaciones para el Estado.

También se contempla la posibilidad de negociar disposiciones específicas como la ampliación del alcance y del monto de inversión, cesión de contratos, cambios de control, subcontratación, suspensión o terminación anticipada de la concesión, así como permisos, fases de ejecución y condiciones para el inicio de operaciones.

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Buscan aprobar acuerdo ya firmado con emiratíes

El proyecto, además, ratifica acuerdos previos y busca aprobar el suscrito entre el Gobierno de Paraguay —a través del MOPC, Fepasa y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC)— y la empresa Etihad Rail PJSC, de los Emiratos Árabes Unidos.

En ese marco, el Poder Ejecutivo quedaría autorizado a suscribir el contrato de subconcesión y el contrato de implementación del proyecto con Etihad Rail PJSC o con la entidad que designe el gobierno emiratí.

El acuerdo, firmado a comienzos de febrero de este año, establece los términos de referencia para una concesión de 30 años y constituye el primer paso formal del proyecto, ya que el contrato definitivo será firmado posteriormente.

El documento fue suscrito por la ministra del MOPC, Claudia Centurión; el presidente de Fepasa, Facundo Salinas; el ministro del MIC, Javier Giménez; y representantes de la firma emiratí.

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Inversión prevista

Según lo anunciado, en un plazo de ocho meses deberán concluir los estudios técnicos y financieros que definirán el monto final de la inversión, estimado preliminarmente entre US$ 400 millones y US$ 450 millones.

La empresa emiratí se compromete a aportar US$ 150 millones como capital, mientras que Fepasa deberá invertir otros US$ 50 millones, recursos que, en la práctica, serían asumidos por el Estado paraguayo, a través de Itaipú.

Los restantes US$ 200 millones o US$ 250 millones se obtendrían mediante financiamiento en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos.

El esquema prevé que el 50% de la inversión sea capital propio y el otro 50% deuda, con créditos a tasas consideradas “convenientes” para la viabilidad del proyecto.

La nueva empresa será la encargada tanto de la construcción como de la operación del tren eléctrico durante el período de concesión. Además, se creará un fideicomiso para garantizar el cumplimiento del Estado Paraguayo en las obligaciones del proyecto.