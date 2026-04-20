Gremio alerta que productos de contrabando llegan a góndolas de supermercados

La presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas (Asicofru), Karen Leguizamón, señaló que como gremio vienen informando a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) que se existe una competencia desleal en el rubro.

En conversación con ABC esta tarde, aseguró que algunos de los cargamentos que ingresan de manera irregular terminan en las góndolas de los supermercados. Esto debido a que las personas que operan bajo la informalidad siempre encuentran la manera de respaldarse documentalmente, acotó.

“Es ahí donde la situación escapa de las manos de los supermercadistas, el poder saber si existe o no trazabilidad. Algunas personas presentan una factura legal de manera a excusarse y no se sabe de dónde salieron o trajeron los productos”, precisó.

Lucha contra la informalidad

Sobre la lucha contra la informalidad, precisó que se constata que la DNIT dispone de pocos funcionarios a nivel país para combatir el ingreso ilegal de productos que no solo afecta al rubro tomates, sino también de artículos electrónicos, productos de limpieza, carne de pollo, huevo, entre otros.

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En ese aspecto, reconoció que se hacen operativos “regularmente” en un trabajo conjunto con otras instituciones, pero que estas no “hacen el mismo esfuerzo que la DNIT, por lo que obtener buenos resultados cuesta más”, afirmó.

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La falta de productos evidencia el contrabando

Asimismo mencionó que en el país los consumidores tienen la necesidad de adquirir productos extranjeros-especialmente tomate-,debido a que la producción nacional no está abasteciendo. De acuerdo con Leguizamón, dicha situación se evidencia más cuando ingresan mercaderías de origen ilegal.

“En este punto surgen los problemas de los comerciantes con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de no autorizarse la importación cuando realmente es necesario, razón por la que seguimos enfrentando los problemas de contrabando especialmente el tomate”, indicó.

Ante ese escenario, contó que este lunes en la lista de precios facilitados por la Dirección de Comercialización del MAG el costo de la caja de 20 kilos ronda los G. 200.000, y aseguró que hace ocho días el precio rondaba los G. 130.000.

“Existe aún un capricho del ministro del MAG (Carlos Giménez) para no liberar la importación; (él) espera que alcance G. 220.000 la caja”, opinó.

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Manifestación en el Abasto

Por último, desde la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas (Asicofru) piden la intervención inmediata de la administración del Mercado Central de Abasto, dependiente de la Municipalidad de Asunción.

Supuestamente, la medida obedece a las reiteradas irregularidades, denunciadas por permisionarios, comerciantes y actores del mercado, sobre cobros irregulares y otras cuestiones.

En ese sentido, adelantó que se manifestarán en busca de soluciones este miércoles.