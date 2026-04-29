Mañana vence la décima prórroga de la firma catarí, pero Petropar guarda silencio sobre rescisión

Mañana vence la décima prórroga que Petróleos Paraguayos (Petropar) otrogó a la firma catarí Doha Holding Group LLC, que incumplió la provisión de 100.000 toneladas métricas de gasoíl por más de US$ 61 millones. Pero pese a las promesas de rescisión, la estatal guarda silencio sobre el tema.

La empresa está vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez. El presidente de la petrolera pública, William Wilka, había asegurado que ya no otorgará nuevas extensiones y que iniciarían el proceso de rescisión antes del vencimiento para cumplir con los plazos administrativos, pero hasta ahora nada informó al respecto.

El titular de la petrolera estatal mantiene silencio sobre el tema y desde la semana pasada derivó las consultas a la Dirección de Comunicaciones, dirigida por Norma Caballero, quien este martes indicó que aún aguarda información sobre el caso.

Lo cierto es que, a más de un año y medio de la firma del contrato, la empresa no entregó ni una sola gota del combustible comprometido, pese a haber recibido diez prórrogas.

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Petropar deberá ejecutar garantía del Banco Continental

Una vez concretada la rescisión, Petropar deberá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento presentada por la firma catarí, consistente en una garantía bancaria del Banco Continental por US$ 3.050.000.

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“Si en estas semanas no se concreta nada, vamos a finiquitar el contrato y ejecutar la garantía bancaria. El 30 de abril vence el contrato y, si no hay cumplimiento, se ejecuta la garantía”, había afirmado Wilka en una entrevista reciente.

La caución fue emitida recién el 29 de diciembre del año pasado, es decir, un año y tres meses después de la firma del contrato, que se consumó el 30 de setiembre del 2024.

Inicialmente, Doha Holding había presentado solo una declaración jurada como garantía, acompañada de un documento del Qatar International Islamic Bank (QIIB), redactado en árabe, con el que supuestamente acreditaba su solvencia.

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El documento estaba firmado por el jeque Khalifa bin Hamad Al-Thani, quien figura como representante legal de la firma en el contrato, publicado casi dos meses después de la adjudicación.

Los que están detras del contrato

En el portal de Contrataciones Públicas, inicialmente aparecían como representantes Alejandro Facundo Domínguez Pérez y Saad Doukali. Posteriormente, tras la firma del contrato —tras observaciones de la DNCP—, se incorporó también al jeque Al-Thani en la lista de representantes de la compañía.

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La sede local de la firma fue fijada en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, del dirigente deportivo Julio Jiménez, hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y cercana a Alejandro Domínguez.

Documentos a los que accedió este medio señalan que el propio Julio Jiménez autorizó la firma de algunas adendas en representación de la empresa.

Durante la administración de Eddie Jara la estatal defendió a “capa y espada” el contrato pese a los incumplimientos, alegando que la firma catarí ofertó un precio de US$ 610 por tonelada métrica, muy por debajo de los precios internacionales. Señalaron que la operación permitiría importantes ahorros, sin enmbargo, el gasoíl nunca llegó.