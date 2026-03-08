Petropar: firma catarí perdería más de US$ 50 millones si entrega gasoíl porque ofertó un precio “fantasioso”

Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, otorgó la décima prórroga a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. Esto pese a que la compañía difícilmente cumpliría con la entrega del gasoíl, ya que, en medio del conflicto en Medio Oriente, el precio internacional del combustible sigue en aumento. De hecho los emblemas más pequeños del país ya subierom sus cotizaciones desde el fin de semana hasta G. 700 por litro.

El precio ofertado por la firma, de US$ 610 por tonelada métrica, ya se encontraba muy por debajo de la cotización internacional del carburante desde el momento de la adjudicación, hace un año y medio. Actualmente, la situación es aún más desfavorable debido al incremento de los precios internacionales.

Para dimensionar la diferencia, el heating oil —plataforma de referencia de Argus— cerró el viernes último en 362 centavos de dólar por galón (cpg), lo que equivale a unos US$ 956 por metro cúbico de gasoíl, según fuentes del sector de combustibles. En contraste, la oferta de la firma catarí equivale a aproximadamente US$ 512 por metro cúbico, tras la conversión correspondiente, lo que representa una diferencia de unos US$ 444 por metro cúbico respecto a la cotización actual.

Lea más: Petropar otorgó la ¡décima prórroga! a la incumplidora firma catarí, esta vez hasta el 30 de abril

Esto implica que, de concretarse la entrega en las condiciones actuales, Doha Holding registraría pérdidas millonarias por haber ofertado un precio “fantasioso”, según técnicos del sector. Analistas explicaron que, al precio internacional, la provisión de 100.000 toneladas métricas —equivalentes a unos 120.000 metros cúbicos— requeriría más de US$ 114 millones, mientras que al precio ofertado por Doha Holding implicaría poco más de US$ 61 millones, lo que resultaría en una pérdida superior a US$ 53 millones para la empresa si llega a entregar el combustible a ese precio.

Involucran incluso a la Cancillería

Pese a que Doha Holding difícilmente entregue el carburante, a menos que asuma las millonarias pérdidas, las autoridades nacionales incluso están involucrando al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) para ampliar los plazos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A través de una nota remitida por el presidente de Petropar, Eddie Jara, al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, le informó que la décima prórroga será la última.

Jara explica que la decisión de conceder la nueva prórroga fue adoptada luego de una comunicación cursada por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la representación diplomática del Estado de Catar. Sin embargo, tras la consulta de ABC, ni en la Cancillería ni en Petropar dieron detalles sobre el contenido de esa gestión diplomática.

Lea más: Involucran hasta a la Cancillería ante incumplimiento de firma catarí: “será la última” prórroga, dicen

El documento enviado por el titular de Petropar explica que, tras esa intervención, la firma adjudicataria presentó formalmente un pedido de prórroga adicional para cumplir con sus obligaciones contractuales, solicitando extender el plazo de entrega del combustible hasta el 30 de abril de 2026.

Según se desprende de la comunicación, la estatal resolvió acceder a esa solicitud “con carácter estrictamente excepcional y por última vez”, argumentando la necesidad de preservar un clima de entendimiento y cooperación bilateral entre Paraguay y el Estado de Catar.

Posible violación de la ley de Contrataciones

Sin embargo, lo que nadie menciona es que Petropar estaría violando la Ley N.° 7021 de Contrataciones Públicas en este contrato, que establece que las modificaciones contractuales solo pueden realizarse ante circunstancias imprevistas y siempre que no impliquen condiciones más ventajosas para el proveedor.

El artículo 67 dispone además que esas modificaciones no pueden exceder el 20% del monto ni del plazo originalmente pactado. No obstante, Petropar estaría otorgando condiciones más favorables a la empresa extranjera con las diez adendas que ampliaron los plazos, superando ampliamente el límite legal.

El contrato establecía que la firma debía entregar la totalidad del carburante entre el 23 de octubre y el 15 de noviembre de 2024, es decir, en un plazo de 23 días.

Sin embargo, desde el 15 de noviembre de 2024 hasta la fecha transcurrieron más de 470 días sin cumplimiento, lo que representa un retraso superior al 2.000% respecto al plazo original, es decir, más de 20 veces el tiempo inicialmente previsto para la entrega.

Lea más: Aparece la décima adenda a firma catarí: Petropar repite el gastado discurso de hace un año y medio

Petropar viene ampliando la vigencia del contrato —cuyo vencimiento original estaba previsto para el 30 de diciembre de 2024— sin establecer nuevas fechas concretas para la entrega del carburante.

Petropar evita ejecutar la garantía

Lo concreto es que, con las diez prórrogas que la estatal ya otorgó a Doha Holding, está evitando ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que equivale al 5% del valor total (US$ 3.050.000).

Doha Holding presentó como garantía de fiel cumplimiento una simple declaración jurada firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, acompañada de un supuesto “aval” del Qatar International Islamic Bank (QIIB).

La sede local de la firma catarí fue fijada en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, dirigente del Club Olimpia y hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y colaboradora cercana de Alejandro Domínguez.

Lea más: Asesor de la incumplidora firma catarí, propuesto para la vicepresidencia de la APF

Documentos a los que accedió ABC Color revelan que el propio Julio Jiménez autorizó la firma de algunas adendas en nombre de la empresa catarí.

En el portal de Contrataciones Públicas figuran como representantes de la firma Alejandro Facundo Domínguez Pérez —hijo del presidente de la Conmebol— y Saad Doukali. Recién tras la firma del contrato con Petropar fue incorporado el jeque Khalifa Hamad Al-Thani como representante.

Para la firma de la novena y décima adenda apareció otro desconocido representante de la empresa, identificado como Nimr Abdalati, quien no figura en el portal de la DNCP.

Lo cierto es que Khalifa Hamad Al-Thani viene rubricando las adendas, aparentemente sin siquiera pisar el país.