Dólar a la baja golpea a la industria: advierten sobre pérdida de empleo y piden al BCP intervenir

La apreciación del guaraní frente al dólar comienza a mostrar efectos concretos sobre la estructura productiva del país. En un comunicado emitido este jueves, la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay expresó su preocupación por la valorización de la moneda local, que ronda el 25% en el último año, ubicándola entre las más fortalecidas a nivel global.

Según el gremio, este fenómeno deja de ser una simple tendencia internacional para convertirse en un factor de impacto directo sobre la competitividad de la industria nacional.

“En un mercado donde los precios se fijan en dólares, la fortaleza del guaraní reduce los ingresos por exportaciones en moneda local, encarece los costos internos en términos relativos y comprime los márgenes operativos de las empresas", expresan en el escrito.

Seguidamente, explican que el efecto ya se traduce en la pérdida de mercados internacionales y en una desaceleración del sector, impulsada por la caída de los precios en moneda local. “La situación resulta especialmente crítica en los eslabones más vulnerables de la cadena productiva, como los recicladores de base, quienes enfrentan una reducción directa en sus ingresos por la venta de materiales”.

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El sector del reciclaje, que genera miles de empleos y aporta significativamente a las exportaciones, atraviesa así un escenario complejo que pone en riesgo tanto la sostenibilidad económica como social de la economía circular en Paraguay.

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Ante este contexto, la CISPY instó al Banco Central del Paraguay a intensificar su intervención en la administración del tipo de cambio. El objetivo, señalaron, es amortiguar la volatilidad y evitar desalineamientos que profundicen la pérdida de competitividad de la economía paraguaya.