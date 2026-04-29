Dólar en retroceso: cae 6% frente al guaraní en lo que va del año y 22% en 12 meses

La cotización del dólar continúa cediendo terreno frente al guaraní en el mercado local y este miércoles las operaciones cerraron en G. 6.190 para el cambio efectivo en las principales casas de cambio, mientras que el cambio interbancario o mayorista cerró en G. 6.144.

Con estos valores mínimos que no se registraban desde marzo del 2019, la divisa estadounidense observa una baja acumulada del 6% en lo que va del 2026 y, si se mira el último año, la caída llega al 22%. Es decir, G. 1.856 menos por cada dólar en el último año, considerando que en el mismo mes del año pasado, la divisa rondaba en G. 8.000

La tendencia, según agentes del sector financiero, responde a una combinación de factores tanto internos como externos. En este escenario, el Banco Central del Paraguay (BCP) mantiene una postura de no intervenir de forma sistemática, en línea con su esquema de flotación cambiaria y metas de inflación.

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¿Porqué baja el dólar?

Expertos detallan que el comportamiento del tipo de cambio en Paraguay no se explica por una sola causa, ya que el dólar se ha debilitado a nivel internacional en distintos tramos del último año, en medio de expectativas sobre el ciclo de tasas de interés en Estados Unidos, la búsqueda de rendimientos en otros mercados y la crisis en Medio Oriente.

Pero hay, además, elementos locales que han reforzado la oferta de divisas. Entre ellos se destacan los ingresos vinculados al sector exportador, el flujo de dólares asociado al comercio y la mayor disponibilidad de moneda extranjera a través del sistema financiero.

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En términos simples: cuando ingresan más dólares de los que se demandan para importaciones, pagos y ahorro, el precio del dólar baja.

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Favorece a importadores

Una caída del dólar suele traer alivio en rubros con fuerte componente importado, desde bienes de consumo hasta insumos industriales. También puede incidir en costos dolarizados de fletes, equipamientos y servicios. En la práctica, esto ayuda a contener presiones inflacionarias, aunque el traslado a góndola de los supermercados y por consecuente al público, no siempre es inmediato ni completo.

No obstante, para quienes tienen deudas en dólares, un tipo de cambio más bajo reduce la carga en guaraníes al momento de pagar cuotas.

En contrapartida, el sector exportador recibe menos guaraníes por cada dólar vendido, lo que puede afectar márgenes si sus costos están mayormente en moneda local.

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BCP mantiene su objetivo en la inflación

Por otra parte, muchos agentes cuestionan que el Banco Central no ha intervenido el mercado de cambios en el contexto actual de la baja del dólar, a lo que autoridades de la entidad monetaria aclararon que Paraguay opera con un régimen de libre flotación cambiaria, donde el tipo de cambio se determina principalmente por oferta y demanda. Además remarcaron que su objetivo es la inflación y que en ese sentido, se prioriza que las condiciones monetarias sean coherentes con el objetivo de estabilidad de precios.