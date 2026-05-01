La gestión de residuos en el mundo y sus desafíos en América Latina

Según el informe, a nivel global la generación de residuos presenta una distribución desigual entre regiones e ingresos. Los países de ingresos altos generan el 29% de los residuos, mientras que los de ingresos medios altos concentran el 42%. En términos regionales, Asia Oriental y el Pacífico lideran con el 33% del total, en tanto que Medio Oriente y Norte de África presentan la menor participación.

En cuanto a la composición global de residuos, como puede observarse en el gráfico 1, se compone en gran parte por alimentos (38,3%), papel y cartón (13,9%), plástico (12,5%), jardín (8,0%), vidrio (4,2%), residuos inertes y escombros (3,9%), metal (3,8%), textiles (3,6%), madera (3,0%), que en conjunto representan más del 90% del total.

Gráfico 1: composición global de residuos

La composición de los residuos en cada país corresponde a distintos años, y se pondera por la generación de residuos para 2022 y luego se agrega a nivel global para construir un promedio ponderado.

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En América Latina y el Caribe, el informe muestra una situación intermedia en términos de cobertura y gestión. La región presenta avances relevantes en recolección de residuos respecto a economías de menores ingresos, aunque persisten desafíos en la disposición final y el tratamiento adecuado.

En cuanto a la generación de residuos sólidos municipales, el gráfico 2 presenta los valores en países seleccionados de América del Sur. Chile registra el nivel más alto con 1,22 kg por persona por día, seguido por Paraguay con 1,20 kg y Argentina con 1,17 kg, lo que ubica a estos países entre los de mayor generación. En una posición intermedia se encuentran Brasil con 1,07 kg y Uruguay con 1,03 kg.

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En niveles inferiores se sitúan Perú con 0,86 kg y Bolivia con 0,69 kg, lo que indica una menor generación per cápita en comparación con el resto de los países analizados.

Gráfico 2: Generación de residuos sólidos municipales en países seleccionados de<b> </b>América del Sur (kilogramos por persona por día)

Desde el punto de vista económico, el informe indica que el costo global de la gestión de residuos supera los US$ 250.000 millones anuales y podría alcanzar US$ 426.000 millones hacia el año 2050 bajo un escenario sin cambios estructurales.

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En América Latina y el Caribe, al igual que en otras economías de ingresos medios, los sistemas enfrentan restricciones fiscales importantes, ya que la gestión de residuos absorbe en promedio el 6% de los presupuestos municipales. A pesar de este esfuerzo, la cobertura sigue siendo incompleta y los ingresos por tarifas suelen resultar insuficientes para cubrir los costos operativos, lo que genera déficits persistentes.

Más allá de los costos, la gestión eficiente de residuos ofrece oportunidades económicas. Según el informe, el sector emplea alrededor de 18 millones de trabajadores a nivel global y puede convertirse en un motor de generación de empleo e innovación, especialmente en economías que avanzan hacia modelos de economía circular.

En América Latina y el Caribe, la integración del sector informal resulta clave, dado su rol en la recolección y reciclaje, aunque enfrenta condiciones laborales precarias.

Finalmente, el informe plantea distintos escenarios para el año 2050. Por un lado, si se aplican políticas de reducción, reciclaje y gestión, se podría contener el crecimiento de los residuos, reducir costos y disminuir emisiones de gases de efecto invernadero.

Por otro lado, mantener las tendencias actuales implicaría mayores presiones fiscales, ambientales y sociales. En este contexto, América Latina y el Caribe enfrenta el desafío de acelerar inversiones y mejorar la eficiencia de sus sistemas, para evitar que el crecimiento de los residuos amplíe las brechas existentes y limite el desarrollo urbano sostenible.

* Este material fue elaborado por la Consultora MF Economía e Inversiones