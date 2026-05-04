Bajó la percepción empresarial en abril y se ubicó en zona de pesimismo

El Indicador de Expectativas Empresariales (IEE), presentado por la Cámara de Comercio y Servicios, se basa en la percepción de empresarios de los principales sectores del país en relación con el empleo, los precios y las proyecciones económicas.

De acuerdo con las mediciones, existe optimismo cuando los resultados superan los 50,00 puntos, mientras que valores inferiores reflejan pesimismo en las expectativas empresariales.

En ese sentido, el IEE, elaborado a partir de la Encuesta Mensual de Tendencia Económica (EMTE), se ubicó en 49,68 puntos en abril, tras descender desde los 50,03 puntos de marzo. Este resultado implica el ingreso a la zona de pesimismo y, según el estudio, apunta a un debilitamiento en las expectativas del sector empresarial.

Resultados sectoriales dispares

A nivel sectorial, los resultados fueron heterogéneos. El Comercio registró (49,21), Otros Servicios -que incluyen servicios contables, jurídicos, certificación, limpieza, almacenes generales, agencias marítimas, puertos, encuestadoras, funerarias y desarrolladores de software, entre otros- y la Construcción (49,42) se posicionaron en terreno pesimista.

Por otro lado, los sectores Financiero (50,17), Transporte (50,07) e Inmobiliario (50,93) lograron mantenerse en zona de optimismo, aunque con niveles moderados.

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Actividad económica de los sectores

En cuanto a la actividad económica, el informe del gremio refleja una pérdida de dinamismo en varios sectores. En el rubro comercial, la percepción sobre las ventas en los últimos tres meses descendió a 50,00 puntos (-0,99%).

De forma similar, la Construcción pasó de 51,50 a 48,50 puntos, mientras que Otros Servicios se ubicó en 49,00 puntos. En el caso del Transporte, el deterioro se observó en la demanda (facturación) de los últimos tres meses, que pasó de 50,00 a 49,50 puntos.

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“En el rubro de la construcción se observó una importante caída en la actividad reciente, lo que constituye uno de los retrocesos más pronunciados del relevamiento”, destacan.

En contraste, el sector Financiero mantuvo estable su nivel de actividad reciente y registró una mejora de 2,02% en la evaluación de la demanda (facturación) de los últimos tres meses, alcanzando los 50,50 puntos.

Empleo: estabilidad con sesgo de cautela

En el ámbito laboral, las empresas mostraron una postura prudente. En el comercio, el indicador descendió de 51,50 a 50,00 puntos. La Construcción reflejó una retracción en el empleo reciente, ubicándose en 48,50 puntos, en línea con la menor actividad del sector. Por su parte, Otros Servicios mostró una leve mejora en la percepción del empleo reciente (50,00 puntos), aunque con expectativas más moderadas (49,50 puntos).

En los sectores más dinámicos -Financiero, Transporte e Inmobiliario-las variaciones fueron leves. Se observó un incremento de 1,01% en la expectativa de empleo en el sector Financiero, y una mejora de 2,02% en la evaluación del empleo reciente tanto en Transporte como en Inmobiliario.

Precios: comportamiento estable

Las expectativas de precios se mantuvieron relativamente estables en la mayoría de los sectores, como Comercio, Otros Servicios e Inmobiliario. Por el contrario, en Transporte se registró un incremento moderado hasta los 51,00 puntos, mientras que en Construcción la perspectiva de ajuste de precios se mantuvo en 50,50 puntos.

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“En general, no se evidencian presiones inflacionarias significativas desde la perspectiva empresarial, lo que sugiere un contexto de demanda contenida y ajustes moderados de precios”, señalaron desde el gremio.

Expectativas a corto plazo

Finalmente, las perspectivas para los próximos tres meses reflejan un tono más cauteloso. La mayoría de los sectores presenta indicadores cercanos o por debajo del umbral de optimismo en variables vinculadas a la demanda (facturación) y las ventas.