Canciller negocia en Washington una cuota fija para el mercado de la carne paraguaya

El Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, mantuvo este lunes una reunión en Washington D.C. con Jeffrey Goettman, representante adjunto de Comercio de los Estados Unidos.

El encuentro tuvo como eje principal la intención de Paraguay de obtener una cuota específica de acceso para su carne vacuna.

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Actualmente, Paraguay ya cuenta con la habilitación sanitaria para exportar a dicho mercado, pero la creación de un cupo determinado permitiría a los productores locales competir con mejores condiciones y asegurar volúmenes de envío constantes hacia una de las economías más grandes del mundo.

Seguimiento a la hoja de ruta presidencial

Según informaron, este encuentro es la continuación de una gestión iniciada por el presidente Santiago Peña. Según destacó el canciller, el mandatario ya había sentado las bases en dos reuniones previas con la representación comercial estadounidense, lo que permitió que hoy el diálogo técnico y político avance con fluidez.

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Durante la reunión, también se revisó el funcionamiento del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión (TIFA), una herramienta legal que rige la relación comercial bilateral y que busca eliminar barreras para que el intercambio entre ambos países sea cada vez más dinámico.

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Estuvieron presentes el embajador paraguayo en EE. UU., Gustavo Leite, y el titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, quien lidera la parte técnica y sanitaria del proceso.

Por el lado estadounidense, lestuvieron presentes la jefa negociadora de Agricultura, Julie Callahan; el representante comercial adjunto para el Hemisferio Occidental, Daniel Watson; la subsecretaria adjunta para América Latina; Courtney Smothers, entre otros.