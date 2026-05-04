Dólar baja, pero precios no: viceministro evita postura concreta pero habla de “aprovechamiento”

En medio de la caída del dólar —que según datos recientes ya supera el 20%— persiste una pregunta clave para los consumidores: ¿por qué esa baja no se refleja en los precios de productos básicos?

Consultado sobre este punto, el viceministro de Comercio y Servicios, Alberto Sborovsky, ofreció respuestas ambiguas y sin una explicación concreta. No obstante, reconoció que el fenómeno genera dudas incluso dentro del propio Gobierno.

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“Yo, honestamente te digo, no tengo las respuestas para esa pregunta… tampoco me cierra que no se pueda bajar”, admitió.

Pese a haber sido representante de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), señaló que no tiene respuestas y dijo que la pregunta debe ser trasladada al sector privado.

Gobierno sin herramientas para forzar la baja

No obstante, Sborovsky señaló que el Estado no puede obligar a los actores del mercado a reducir precios. “El Gobierno no puede venir a decirles: ‘Bajaste el dólar, ahora mismo bajá el precio’”, declaró en ABC Cardinal.

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En ese sentido, derivó la responsabilidad hacia el sector privado e insistió en que eso debe ser respondido por los importadores y supermercados. “Esa es la realidad… hay que preguntarles a ellos”, insistió.

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El viceministro mencionó que desde el propio sector comercial existen cuestionamientos sobre los criterios de ajuste. “El reclamo es por qué cuando sube el dólar se ajusta inmediatamente y cuando baja no”, señaló.

También indicó que se pide “un poquito más de transparencia” en la formación de precios.

“Aprovechamiento” de la baja del dólar

Aunque evitó acusaciones directas, Sborovsky deslizó una responsabilidad hacia los importadores.

“Conocemos las respuestas, que cuando el guaraní se aprecia versus el dólar, y se produce este efecto que es lo que está ocurriendo en Brasil, que es a partir de donde se traen los productos... y Argentina también tiene ajustes para arriba. ¿Y en qué porcentaje son esos ajustes de precio? Siempre son menores de lo que fue nuestra baja al dólar, entonces queda un gap que yo también creo que es un aprovechamiento de la oportunidad para marginarnos“, declaró.

Incluso planteó en otro momento que la baja del dólar debería generar un impacto visible. “La ciudadanía está mirando que el dólar ya bajó 22% y nosotros no estamos teniendo la misma mirada en los precios”, dijo.

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Beneficios indiscutibles en algunos sectores

Pese a los cuestionamientos y las sospechas de posibles distorsiones en el mercado, el viceministro reiteró que no tiene una respuesta definitiva. “No entiendo, sinceramente te digo, por qué no lo están haciendo (bajando los precios)”, insistió.

Sborovsky explicó que la baja del dólar sí tiene efectos concretos en algunos sectores.

“Es indiscutible que el poder adquisitivo aumenta en productos indexados al dólar”, señaló, citando ejemplos como cuotas de autos o electrodomésticos que se compran en esa moneda.

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Sin embargo, también señaló que el escenario afecta negativamente a exportadores. “Le afecta positivamente al consumidor y negativamente al exportador. Eso no se puede negar”, concluyó.