Nueva suba de combustibles: Petropar explica por qué el aumento pudo haber sido peor

Este lunes, la distribuidora estatal de combustibles Petróleos Paraguayos (Petropar) anunció un nuevo ajuste de sus precios de diésel y naftas, que volvieron a subir menos de un mes después del último ajuste al alza.

Con los ajustes anunciados hoy por la empresa estatal, los precios de diésel de Petropar subieron en un 9 por ciento (750 guaraníes por litro) y los de las distintas variedades de nafta aumentaron en un 4 por ciento (300 guaraníes por litro).

Esos aumentos se producen en el contexto del conflicto que comenzó en Oriente Medio a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán, que respondió con ataques a Israel y a países cercanos aliados de EE.UU., y con un bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que normalmente transitaba alrededor del 20 por ciento de todo el petróleo crudo del mundo.

Dólar bajo solo ayudó a “mitigar” el impacto

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Vanessa Iribas, directora comercial de Petropar, confirmó que el nuevo aumento de los precios también obedece a la “tensión geopolítica” que “sigue impulsando al alza en los costos de reposición” de los combustibles que comercializa la empresa estatal.

Iribas afirmó que entre los factores que determinan el precio del combustible se encuentra la cotización del dólar estadounidense, que ha bajado considerablemente en las últimas semanas y se ubica por debajo de los 6.000 guaraníes por primera vez desde 2019.

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Sin embargo, argumentó que el aumento de los precios internacionales de combustibles ha sido tan agudo a consecuencia del conflicto en Oriente Medio que la baja cotización del dólar solo ha servido para “mitigar” el impacto en los precios en Paraguay.

Si la cotización del dólar no bajaba a los niveles en que se encuentra ahora, el aumento de los precios de combustibles podría haber sido mayor, declaró.

No habría más ajustes en mayo

Iribas dijo creer que no se producirían más subas de los precios durante el mes de mayo y expresó “esperanzas de que este conflicto en Oriente Medio pare un poco”.

Si bien Estados Unidos e Irán decretaron recientemente un alto el fuego, esa tregua en las hostilidades parece estar próxima a quebrarse luego de que el presidente estadounidense Donald Trump –cuyo gobierno implementó un bloqueo del estrecho de Ormuz paralelo al de Irán- anunciara el inicio de una operación que denominó ‘Proyecto Libertad’.

Ese operativo, según explicó Washington, implica que la Marina estadounidense escoltará a buques que quieran cruzar el estrecho de Ormuz, lo que podría derivar en contactos directos entre fuerzas navales estadounidenses e iraníes.

El nuevo incremento de las tensiones en Oriente Medio causó que los precios internacionales de petróleo vuelvan a dispararse.

Petropar mantiene “por el momento” precio del gas

En paralelo al aumento de los precios de combustible de Petropar, la Cámara Paraguaya de Empresas Fraccionadoras de Gas Licuado de Petróleo (Capagas) anunció que hoy también subirán los precios del gas en emblemas privados.

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En contraste, Petropar mantendrá “por el momento” los precios actuales de su gas (6.815 guaraníes por kilogramo), afirmó Iribas. Sin embargo, la representante de Petropar dijo que se están realizando análisis y no descartó una eventual suba.