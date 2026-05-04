Sitrande advierte huelga general por nuevos decretos energéticos

En una resolución emanada del Consejo de Delegados Extraordinario realizado hoy, Sitrande no solo rechazó de manera categórica los decretos N° 5306/26 y N° 5307/26, sino que no descarta la posibilidad de articular una huelga general en defensa de la ANDE.

La organización sindical, liderada por Adolfo Villalba, comunicó a la opinión pública que el gremio desautoriza los Decretos N° 5860/26, denominado “Industrias Convergentes”, y el N° 5861/26, bajo el título “Industrias de Energía A X”.

La postura del sindicato es firme al señalar que estos documentos, junto con los anteriores Decretos N° 5306/26 y N° 5307/26, son considerados abiertamente ilegales, lesivos y absolutamente contrarios a los intereses nacionales, por lo que han ratificado su postura de “defensa irrestricta de la ANDE” y del patrimonio público.

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Denuncia de exclusión en la mesa técnica

Uno de los puntos más críticos de la denuncia del Sitrande radica en la absoluta falta de transparencia y participación en la confección de estas normativas. El gremio deja expresa constancia en su comunicado de que no tuvo participación alguna en la elaboración, discusión ni redacción de los mencionados decretos.

Según el citado comunicado, emitido por la secretaría general, la presencia del sindicato en la mesa técnica mencionada en dichos instrumentos se limitó exclusivamente a manifestar su rechazo a las medidas, y denuncian con claridad que no tuvieron acceso a borradores, documentos preliminares ni información oficial alguna respecto a los nuevos decretos cuestionados antes de su publicación.

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Acciones legales y amenaza de huelga

Ante este escenario, la resolución del consejo sindical establece una hoja de ruta de confrontación directa. El gremio decidió impulsar una acción de inconstitucionalidad acompañada de movilizaciones en las calles. Asimismo, el documento precisa que pondrán a consideración de la Asamblea General Ordinaria, prevista para finales de mayo, la articulación con las centrales obreras para llevar adelante una huelga general en defensa de la ANDE.

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Desde el SITRANDE hicieron hincapié en que deslindan total y absolutamente toda responsabilidad institucional sobre el contenido, alcance y consecuencias de los decretos mencionados. Advierten, además, que estos instrumentos representan una grave amenaza para la salud financiera de la empresa estatal y podrían ocasionar un daño patrimonial irreparable al Estado paraguayo, cerrando su comunicado con la consigna de que no darán “ni un paso atrás en la defensa de nuestra soberanía energética”.