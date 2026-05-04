Economía
04 de mayo de 2026 a la - 12:17

Suba de combustibles en Petropar: ¿por qué la baja del dólar no impacta en los precios?

Estación de Servicio Petropar
Empleado de estación de servicio abastece un vehículo Toyota Sienta en medio de la subida de precios de combustibles.Gustavo Machado

Petropar volvió a subir desde hoy los precios de sus combustibles en medio de la escalada internacional del petróleo por la tensión en Medio Oriente. Aunque el dólar registra una baja persistente, la estatal sostiene que su incidencia en la estructura de costos es limitada frente al peso del mercado externo.

Por ABC Color

Petróleos Paraguayos (Petropar) aplicó desde hoy un nuevo incremento en los precios de sus combustibles, de G. 750 por litro en los dos tipos de gasoil y G. 300 en las naftas. La medida se da tras una seguidilla de ajustes iniciados en marzo, en un contexto de alta volatilidad internacional.

El gasoil común tipo III, considerado clave para la logística y el transporte, alcanzó los G. 8.240 por litro, acumulando una suba cercana a G. 2.000 en lo que va de 2026. Con ello, se reduce la brecha de precios que la estatal mantenía frente a emblemas privados, los cuáles también siguen analizando otra posible suba.

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Al respecto, el presidente de Petropar, William Wilka, explicó ante la mesa directiva del Congreso que los reajustes responden al fuerte aumento de las cotizaciones internacionales. Señaló que, desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el diésel subió más del 60% y la gasolina cerca del 77% en el mercado global.

Baja del dólar no tiene impacto significativo

En ese sentido, sostuvo que la baja del dólar no tiene un impacto significativo en los precios locales. “El dólar efectivamente bajó, pero eso representa apenas entre un 5% y 6%, mientras que el componente internacional de los combustibles incide en cerca del 90% de la estructura de costos”, afirmó.

Wilka también aseguró que Petropar no subsidia los combustibles y que la empresa mantiene resultados positivos. Según indicó, a marzo registraban cerca de US$ 10 millones de utilidad neta, aunque el balance de la estatal sí se ve beneficiado con la caída del dólar.

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El titular de la estatal explicó que la política es aplicar ajustes graduales para evitar distorsiones en el mercado. “Tratamos de aguantar lo más posible y cuando ya es insostenible, hacemos ajustes de manera progresiva”, dijo.

Estación de Servicio Petropar
Un hombre con casco y abrigo negro se encuentra junto a su moto en una gasolinera Petropar.

Hasta cuándo podría mantener los precios

Asimismo, adelantó que con el aumento aplicado se prevé mantener los precios durante mayo e incluso hasta inicios de junio, aunque advirtió que esto dependerá del comportamiento internacional.

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Wilka advirtió que el escenario, sin embargo, genera preocupación en el mercado local. Analistas advierten que el nuevo nivel de precios, con el diésel por las nubes, tendrá un efecto directo en los costos de transporte y, en consecuencia, en los precios de productos de la canasta básica.

Con un crudo en niveles elevados —que llegó recientemente a más de US$ 1.000 por metro cúbico frente a los US$ 400 a 500 de un año atrás—, el consumidor paraguayo enfrenta un escenario complejo, marcado por la presión inflacionaria derivada de los combustibles.