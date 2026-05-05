Atyrá: denuncian que seccional colorada acumula 18 meses de deuda y ANDE no corta la conexión

Rolando Fernández, poblador de Atyrá, denunció la falta de acción de la ANDE a la hora de exigir el pago de deudas, señalando un trato desigual hacia los ciudadanos.

“A nosotros, los comunes, no nos perdonan nada. Si nos atrasamos, enseguida vienen los cortes o las notificaciones, pero los de la seccional colorada están tranquilos con semejante deuda de 18 meses”, manifestó.

El poblador consideró que esta situación genera indignación en la comunidad, ya que, según afirmó, la institución debería aplicar las mismas reglas para todos sin excepciones. “Pedimos reciprocidad. Si a la gente se le exige cumplir, las instituciones y sectores políticos también deben dar el ejemplo”, resaltó.

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Importante deuda acumulada

El monto adeudado de la seccional asciende a G. 3.404.000 y, según el denunciante, el suministro incluso ya contaría con una orden formal de “desconexión”. Hasta la fecha, dicha medida no se ha concretado, lo que genera cuestionamientos entre los pobladores.

Esto despierta sospechas sobre un eventual trato privilegiado hacia el local partidario, atendiendo a que, en casos similares, usuarios comunes suelen ser objeto de cortes casi inmediatos ante la falta de pago.

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Para los ciudadanos de Atyrá, este tipo de hechos refleja una preocupante desigualdad en la aplicación de las normativas por parte de la estatal, donde las reglas no parecerían ser las mismas para todos.

Sin respuesta

Esta corresponsalía intentó comunicarse con el presidente de la ANDE, ingeniero Félix Sosa, a fin de obtener su versión sobre la denuncia; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

No obstante, este medio permanece abierto a recibir la postura oficial de la institución o de sus representantes ante los cuestionamientos planteados.

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