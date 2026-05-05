CGR culminaría auditoría del caso Nubicom en agosto y podría derivar en cancelación de la licencia 5G

La Contraloría General de la República (CGR) informó hoy que continúa avanzando con la auditoría a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dirigida por Juan Carlos Duarte, sobre la cuestionada adjudicación de la licencia 5G a la firma salteña Nubicom Paraguay S.A.

El contralor Camilo Benítez confirmó que el trabajo culminaría, a más tardar, en agosto de este año, debido a la complejidad del análisis. Señaló que, de confirmarse las irregularidades, podría derivar en una recomendación de cancelación de la adjudicación de la red 5G a la citada compañía, en caso de verificarse incumplimientos al pliego y a las obligaciones de la concesión.

El trabajo se inició en febrero, luego de que un análisis documental del ente de control (ver informe adjunto) revelara que la reguladora otorgó la licencia sin tener certeza de que la empresa cumplía con los requisitos del pliego.

“Hoy me reuní para evaluar el avance del caso. De la verificación documental surge que el pliego de bases y condiciones establecía como requisito suficiente para la adjudicación la presentación de una declaración jurada”, manifestó Benítez al referirse a los 100.000 clientes que la compañía dijo tener para cumplir la exigencia de la licitación.

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Las actividades que realiza el ente de control

El contralor explicó que esto motivó el inicio de dos líneas de trabajo paralelas —una de la Dirección de Tecnología y otra de la Dirección General de Organismos Descentralizados— para evaluar el desempeño de Conatel en la ejecución del contrato.

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“La auditoría está organizada en seis líneas: revisión del proceso licitatorio, verificación de las obligaciones iniciales del licenciatario, análisis de la documentación técnica, seguimiento del cronograma de implementación, control de las actuaciones de Conatel como ente regulador y revisión del cumplimiento de las obligaciones regulatorias y contractuales”, detalló.

Asimismo, indicó que, en el trabajo de campo, el equipo está verificando los equipos de radio declarados por la empresa y prevé la inspección in situ del núcleo de red 5G (Core), a fin de comprobar su instalación, especificaciones técnicas y conectividad. También se cotejan los plazos de despliegue e inicio comercial exigidos por el regulador.

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“El trabajo de campo sigue en curso, sin fecha definida aún, pero estimo que estará listo a más tardar en agosto, cuando presentemos el informe y dictamen”, añadió.

CGR detectó irregularidades

El análisis documental de la CGR que derivó en esta auditoría ya había identificado varias irregularidades en la adjudicación de la licencia 5G a Nubicom. La empresa presentó documentos fuera de plazo, no acreditó correctamente los 100.000 abonados exigidos y Conatel validó este requisito con una simple declaración jurada.

Además, la licencia fue otorgada sin comprobar la experiencia de la firma en el sector y pese a no cumplir con la capacidad financiera mínima requerida. La Contraloría calificó los controles como insuficientes y advirtió que esto debilita la seguridad jurídica del proceso.

Nubicom Paraguay está vinculada a itti Saeca, exsocia del presidente Santiago Peña.

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CEO ya promociona el plan en el exterior

Mientras sigue la fiscalización de la CGR, el CEO de Nubicom, Osmar Coronel —fundador y exdirectivo de ueno Bank—, ya se presentó como principal ejecutivo de la empresa en un evento internacional, donde expuso su plan para Paraguay.

Según los datos, su participación tuvo lugar el pasado 6 de abril en España, durante un panel sobre despliegue de redes organizado por la multinacional japonesa Rakuten Symphony, en el marco del Mobile World Congress (MWC).

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Durante el foro, Coronel presentó la estrategia comercial de la firma y reconoció las limitaciones del mercado local. Asimismo, afirmó que Nubicom apunta a ser el “único operador” con redes independientes de quinta generación (5G SA) en el país, con servicios de baja latencia orientados a la automatización industrial y la conectividad en escuelas y hospitales.

Para ello, explicó que el despliegue se basará en el modelo Open RAN, una arquitectura de red abierta que permite utilizar infraestructura y equipos de terceros ya disponibles en el mercado.

Al apoyarse en redes existentes en lugar de construir infraestructura propia desde cero, la firma busca reducir sus costos de inversión inicial. El modelo apunta a posicionar el 5G no solo como un servicio de telecomunicaciones, sino como una plataforma que facilite el acceso a seguros, servicios financieros y comercio minorista.