Dólar bajo dispara compras en Shein y Amazon: cuánto cuesta traer productos desde el exterior

Cada vez más paraguayos apuestan por compras desde el exterior, impulsados por precios más accesibles que el mercado local.

En ese sentido, Christian Vázquez, presidente de la Cámara Paraguaya de Empresas de Courier Internacional (Capeci), señaló ABC que, con la baja de la divisa estadounidense en el país -en torno a los G. 6.000-, y el poder adquisitivo del consumidor paraguayo en moneda extranjera se amplió de manera significativa. Esto, aseguró, se traduce en productos importados que hoy resultan más accesibles que en 2024 o 2025, particularmente desde Estados Unidos y plataformas asiáticas.

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¿Qué se está comprando más?

El titular de la Capeci indicó que las categorías que concentran la mayor parte de los envíos personales son indumentaria y calzado. También repuestos como autopartes, piezas de electrodomésticos y componentes técnicos, un segmento que, según destacó, viene creciendo con fuerza, ya que permite acceder rápidamente a artículos que muchas veces no están disponibles en el mercado local.

A continuación se posicionan los artículos para bebés, productos para el hogar, decoración, y accesorios de electrónica de consumo, dijo.

“La presencia de plataformas como Shein, Temu y AliExpress reconfiguró el ticket promedio, ya que hoy se tienen envíos de bajo monto y alto volumen, como compras de moda rápida desde Asia y de mayor valor provenientes de Estados Unidos", resaltó Vázquez.

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Costo promedio de paquetes

Respecto a cuánto cuesta en promedio traer un paquete, explicó que las tarifas dependen del origen y del modo de transporte.

De acuerdo con Vázquez, las dos rutas más utilizadas por los compradores paraguayos son el envío aéreo desde Estados Unidos, con un costo promedio de entre US$ 21,50 y US$ 23,50 por kilo, impuestos incluidos, y desde China, con valores de entre US$ 32 y US$ 34 por kilo.

En tanto, la opción marítima, aunque más lenta, resulta ideal para cargas grandes y de menor urgencia, y puede costar hasta un 50% menos que el transporte aéreo.

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Advertencia sobre precios demasiado bajos

“Es probable que el usuario encuentre ofertas por debajo de los US$ 21,50 por kilo. Detrás de esos precios suelen haber operadores muy pequeños, sin estructura propia en Miami ni equipo de soporte en Paraguay. Como Cámara, recomendamos verificar que esté habilitada como Empresa de Remesa ante la DNIT, cuente con oficinas en el y operación propia en el país de origen”, advirtió.

¿Qué pasa si la compra supera los 1.000 dólares?

En cuanto a la importación de electrodomésticos, manifestó que no existe ninguna restricción que impida traer productos de alto valor.

No obstante, detalló que hay dos modalidades según el monto de la compra: hasta US$ 1.000, el courier puede gestionar el despacho de manera directa. Si supera ese monto, interviene un despachante de aduanas, como ocurre en cualquier importación tradicional.

“En ambos casos el producto llega al consumidor; lo que cambia es el trámite. Mientras en lo que es impuesto, todo producto importado paga los tributos que correspondan de acuerdo con su categoría. Las empresas courier acompañamos al cliente para que sepa con anticipación cuánto va a pagar y no haya sorpresas al momento de retirar su paquete”, amplió.

Paso a paso para comprar vía plataformas

De acuerdo con lo explicado, el paso a paso para realizar estas compras es el siguiente:

Registro y Configuración: El comprador se registra en la plataforma de su preferencia (como Shein o Amazon), completa sus datos personales y configura una dirección de envío. En el caso de Paraguay, esta dirección es una casilla proporcionada por un courier en Estados Unidos. Es fundamental incluir el número de casillero (User ID) en la dirección para que el paquete sea identificado. Selección de Productos: El usuario busca el producto deseado, compara precios, características y valoraciones de otros compradores, y lo agrega al carrito. Antes de avanzar, se recomienda verificar que el artículo no esté en la lista de productos prohibidos (perfumes, aerosoles o baterías suelen tener restricciones). Cálculo de Costos: Antes de confirmar la compra, verifica el costo total, incluyendo: Precio del producto; impuestos (si aplica); envío dentro del país de origen (por ejemplo, dentro de EE. UU.); estimación del flete internacional (se sugiere usar la calculadora del courier para evitar sorpresas por el peso del paquete). Pago de la compra: Se selecciona el método de pago (generalmente tarjeta internacional), se ingresan los datos y se confirma la compra. Asegúrate de que tu tarjeta esté habilitada para compras web internacionales desde la app de tu banco. Envío y pre-alerta: La tienda envía el producto a la dirección del courier. Una vez que el comprador recibe el número de seguimiento (tracking number), debe: registrar la compra o realizar la “Pre-alerta” en el sistema del courier; adjuntar la factura o comprobante de compra para agilizar los trámites aduaneros. Traslado internacional: El courier recibe el paquete en su depósito de origen, se encarga del traslado a Paraguay, realiza los trámites ante la Aduana y luego procede a la entrega al destinatario o notifica para retiro Recepción y pago Local: Finalmente, el comprador paga el costo del courier (flete internacional por peso, impuestos si corresponde y servicios adicionales) antes de recibir el producto. Muchos couriers ofrecen hoy pago vía QR o transferencia para mayor comodidad.

Tiempo de espera de los paquetes

En relación con los plazos, indicó que desde Estados Unidos los couriers más grandes operan hasta tres vuelos por semana, lo que permite que un paquete llegue al cliente en menos de cuatro días desde su recepción en origen.

En cambio, desde China los tiempos son mayores debido a la distancia y a los procesos a realizar. Actualmente, promedian unos 10 días por vía aérea. Aclaró que estos plazos se sostienen debido a la frecuencia de vuelos contratados, la operación propia en origen y el avance en la digitalización del despacho aduanero impulsado por la DNIT.

Errores al comprar de Shein y Amazon

Consultado sobre errores frecuentes, mencionó que uno de los principales es no incluir los datos de la casilla, lo que dificulta la identificación del paquete. También señaló que muchos usuarios no consideran los tiempos internos de envío dentro del país de origen, lo que genera percepciones erróneas sobre los plazos reales.

“Cuando el cliente compra en una tienda online, el paquete suele tardar entre dos y tres días en llegar desde el vendedor hasta nuestra bodega en origen. Recién a partir de ese momento comienza a correr el plazo del courier. Si no se contempla ese trayecto, se percibe que el envío tarda más de lo que realmente demora”, acotó.

Pérdida o daño de envíos: “Es inferior al 0,1%”

En materia de seguridad, aseguró que el servicio courier formal es “altamente confiable”, con trazabilidad completa y respaldo legal en cada envío.

Además que el sector opera bajo un marco normativo que exige inscripción en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), garantías, transmisión electrónica anticipada de manifiestos (TERE 2) y control integral de cada paquete.

Alegó que la pérdida o daño de envíos es inferior al 0,1% y que, en caso de incidentes, existen protocolos de compensación según el valor declarado.

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Finalmente, destacó que todas las mercaderías pasan por controles aduaneros cada vez más eficientes, basados en análisis de riesgo y herramientas tecnológicas. “Los controles no son trabas, son garantías para el consumidor y para la salud del comercio formal”, concluyó.