BCP explica por qué no bajan los precios pese al desplome del dólar

Miguel Mora, miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), explicó que la caída del dólar en Paraguay no es aislada, sino que es parte de una tendencia mundial. Mencionó que en la región, países como Brasil, Colombia y Paraguay han visto cómo sus monedas “se aprecian” frente al dólar, ya que la moneda estadounidense se ha debilitado a nivel global.

Según Mora, esto sucede porque Estados Unidos bajó sus tasas de interés y enfrenta cierta incertidumbre económica, lo que hizo que los grandes inversores dejen de ver el dólar como el refugio más seguro y prefieran apostar por el oro o por mercados emergentes.

Explicó que, ante este escenario, Sudamérica se vuelve muy atractiva porque ofrece mejores rendimientos económicos y tiene economías muy fuertes en la venta de materias primas, lo que atrae los capitales hacia nuestra región.

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¿Por qué no bajan los precios en las góndolas?

Mora explicó que la falta de impacto de la baja del dólar en la canasta familiar paraguaya responde a una combinación de factores logísticos y dinámicas regionales.

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Por un lado, los comerciantes locales argumentan que todavía cuentan con stock adquirido a un tipo de cambio más alto y que enfrentan costos operativos en guaraníes que no han disminuido, lo que frena un ajuste inmediato en las góndolas.

“No estoy justificando, yo estoy diciendo nada más el comentario que ellos realizan respecto a por qué no se reducen en forma importante los precios”, agregó.

El “factor Brasil” y el costo de importar

Por otro lado, Mora señaló que la apreciación de monedas como el real brasileño también juega un rol clave. Debido a que el comercio con países vecinos toma en cuenta los costos en sus propias monedas, los proveedores del exterior podrían estar remarcando sus precios en dólares para no perder ingresos en su moneda local.

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Esto significa que, aunque el dólar baje en Paraguay, el costo de importar productos desde la región se mantiene elevado, impidiendo que el consumidor final perciba un alivio real en los precios.