ANDE: obras en Benjamín Constant alcanzan 20% de avance

El proyecto de soterramiento de los cables sobre la calle Benjamín Constant se enmarca en la segunda etapa del proyecto del gobierno denominado “Centro Brilla”. La iniciativa tiene como objetivo principal la revitalización del casco histórico de Asunción, apuntando a los preparativos de la capital de cara a la celebración de sus 500 años de fundación.

Los trabajos actuales abarcan un tramo de ocho cuadras, que se extiende desde la calle Alberdi, en las inmediaciones del Teatro Municipal, hasta la calle Hernandarias, en la zona portuaria. Según el cronograma oficial de la ANDE, se espera que la obra esté totalmente operativa en noviembre de 2023.

Detalles técnicos y tecnología LED

El plan contempla el despliegue de 3.000 metros de conductores subterráneos de cobre y la instalación de 55 equipos de iluminación LED, de alta eficiencia. Además implementan un sistema de ductos de polietileno de alta densidad (PEAD), que permitirá alojar cables de media tensión, baja tensión y redes de fibra óptica.

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Para garantizar la conectividad y el mantenimiento de los mismos prevén la construcción de 262 registros técnicos. Esta infraestructura no solo busca mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico en el microcentro, sino también reducir la contaminación visual para resaltar el valor arquitectónico y patrimonial de los edificios emblemáticos de la zona, destacaron desde la ANDE.

La ejecución de las tareas está a cargo de la Licitación Pública Nacional N.º 1743/2023, y demandará una inversión total estimada de G. 8.670.000.000. Los trabajos correspondientes a calle Presidente Franco ya concluyeron.

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Recuperación del espacio público

De forma paralela al frente de obra en Benjamín Constant, la ANDE se encuentra trabajando en la zona de La Recova. Allí se ejecutan tareas de ordenamiento de redes y mejoras en el sistema lumínico con el fin de fortalecer la seguridad y la estética urbana de uno de los puntos más turísticos de la ciudad.

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El antecedente directo de estas intervenciones es el proyecto “Palma Brilla”, considerado la primera etapa de este plan de modernización. En esa ocasión, con el soterramiento en la emblemática calle Palma se logró el objetivo en un tiempo récord de 85 días, transformando radicalmente la imagen del espacio público.