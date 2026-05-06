Crecen el crédito y los depósitos al primer trimestre del año

El financiamiento del sistema de bancos y financieras al sector privado volvió a mostrar un crecimiento sólido en lo que va del primer trimestre del año, acompañando la dinámica de la economía, según el informe de indicadores financieros de la SIB.

De acuerdo con los datos oficiales divulgados por el Banco Central del Paraguay (BCP), en marzo de 2026, el saldo de créditos se expandió 15,56% interanual, impulsado por el avance tanto en moneda local como en moneda extranjera.

Según se aprecia en el detalle por moneda, los créditos en moneda nacional (MN) crecieron 13,13% interanual, mientras que los créditos en moneda extranjera (ME) repuntaron 20,84% interanual.

Del lado del ahorro, el movimiento fue igualmente significativo, según se aprecia en el informe del BCP.

Así, los depósitos del sector privado en bancos y empresas financieras aumentaron 16,90% interanual.

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El crecimiento se repartió de forma relativamente pareja entre monedas. Así los depósitos en MN, crecieron 16% interanual y los depósitos en ME repuntaron 18,42% interanual.

La lectura conjunta (de créditos y ahorros) muestra un sistema creciente tanto en captación y colocación, con un dinamismo más marcado en las operaciones en moneda extranjera, tanto en crédito como en depósitos, que en parte se debe a la baja del 25% interanual en el tipo de cambio. Tras rebajas sucesivas, el dólar repuntó ayer y se ubicó en G. 6.300.

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Comportamiento dispares en la tasa de interés

En cuanto al comportamiento de la tasa de interés de los créditos se notó un comportamiento mixto, es decir, que el costo del financiamiento mostró movimientos en direcciones distintas especialmente para operaciones en guaraníes.

Así, la tasa activa promedio ponderada en MN (lo que cobran bancos y financieras por prestar) se ubicó en 16,40% en marzo de 2026, que representa una reducción de 0,05 puntos porcentuales frente al mes anterior, pero superior en 2,14 puntos en su comparación interanual.

En paralelo, la tasa pasiva en MN (lo que pagan por depósitos) alcanzó 6,85%, que significó un aumento de 0,13 puntos porcentuales en su comparación mensual y de 1,37 puntos en su comparación interanual.

Este cruce —suba del rendimiento al ahorrista y un nivel todavía elevado del costo del crédito— mantiene abierto el debate sobre las condiciones financieras reales que enfrentan hogares y empresas, incluso con una política monetaria estable.

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En lo que respecta a la tasa de interés para créditos en moneda extranjera, los cambios fueron más acotados, aunque con una leve tendencia ascendente. Así la tasa activa promedio ponderada en ME se situó en 7,99%, superior en 0,02 puntos porcentuales mensual y 0,01 puntos de comparación interanual.

En cuanto a la tasa para ahorros el promedio en ME fue de 4,15%, con leve incremento mensual e interanual.

La magnitud de los movimientos refleja una dinámica más estable que en moneda local, pero con ajustes que también afectan el costo de fondeo y el retorno del ahorro en divisas.