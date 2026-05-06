Subirá el precio del pasaje de buses internos de Central, anuncian

El precio de los combustibles en Paraguay registraron dos aumentos importantes en el primer cuatrimestre del año tras el conflicto que se desató en Medio Oriente, a raíz de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán y este último, en represalia, cerró el Estrecho de Ormúz, por donde pasa la mayor parte del combustible fósil del mundo.

Si bien las negociaciones de paz y acuerdos para terminar con el conflicto bélico continúan, lo que hoy día genera que nuevamente se registren descensos en los precios de los barriles de crudo, el aumento del precio del combustible en nuestro país sigue afectando sobre todo al sector del transporte, el cual hoy debate sobre como sobrellevar esta variación en la estructura de costos en el Área Metropolitana de Asunción.

Sin embargo, la Asociación de Transportistas Internos del Paraguay, que agrupa a empresarios y trabajadores del transporte interno del departamento Central, se reunió hoy para anunciar que aumentarán el precio del pasaje en G. 700, haciendo que el mismo quede en G. 3.500 para los viajes internos en las ciudades del departamento.

“Yo sé que muchos de nuestros pasajeros en la villa, en los barrios pobres, necesitan del transporte interno, pero nuestra situación ya es insostenible. Le pedimos a nuestros pasajeros y usuarios que nos ayuden en esta lucha para seguir garantizando el servicio de transporte público”, indicó en conferencia de prensa Pastor Cristaldo, representante de los choferes.

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Aumento del precio del pasaje interno

Pastor insistió en que es necesaria la colaboración de pasajeros a fin de que el sistema de transporte pueda subsistir día a día. Recordó que al acudir a las autoridades locales, como intendentes y concejales, estos están más preocupados en su campaña proselitista.

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“Nosotros estamos decididos a incrementar o sino ya no vamos a trabajar, porque ya no podemos continuar, vamos a dejar de trabajar, ahora estamos trabajando ya a pérdida y nadie está obligado a trabajar a pérdida. Para el gobierno ni siquiera existimos; no figuramos en su famosa reforma del transporte. Nuestro municipio, nuestras autoridades locales, la cual nos regula, en este mismo momento, ellos están más preocupados por su rekutu”, lamentó.

Criticó que pese a transportar a más del 50% de los electores todos los días, las autoridades no les brinden espacios de discusión o incluso de solución ante la situación que los aqueja, lo que evidencia que no les importan sus electores.

Recordó que los transportistas internos de Asunción lograron un incremento en el costo del pasaje mediante una medida de fuerza y con ayuda de sus propios usuarios.

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“Ellos con una medida de fuerza lograron y con ayuda de sus propios usuarios, porque sus usuarios y sus pasajeros fueron los que les exigieron a la Municipalidad de Asunción y nosotros también con esos antecedentes apelamos a nuestros usuarios”, sostuvo.

Transporte interno en Central es insostenible

Agregó que circulan con buses deteriorados debido a la situación financiera y cuestionó que pese a utilizar el mismo sistema de pasajeros de las empresas permisionarias que están cobrando subsidio, a ellos se les exlcuye de esta posibilidad.

“Nosotros pagamos el mismo precio, tenemos habilitación correspondiente, seguros contra terceros, seguro de pasajeros, hacemos inspección técnica cada año, dos veces al año, las empresas están totalmente constituidas legalmente, no estamos regidos por el MOPC. Creemos que ellos nos están haciendo una competencia desleal inclusive, porque el gobierno, el Estado paraguayo, o sea, el pueblo paraguayo le subsidia a las empresas de transporte, nosotros no percibimos eso”, concluyó.