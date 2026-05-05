Modernización del transporte: proyectan renovar 1.000 buses para el 2028

Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), destacó que el proceso de modernización del transporte ya está en marcha en sus distintos ejes; uno de ellos el que concierne a infraestructura con una inversión que calificó de “histórica”.

“Tenemos en este momento más de 750 millones de dólares en obras en ejecución en todo Asunción, Gran Asunción, el departamento Central, cumpliendo este pedido, este anhelo y esta necesidad de la ciudadanía de poder movilizarse de forma más eficiente, más cómoda, más segura”, manifestó.

Acerca de los pasos a seguir en el marco del plan, Centurión informó que en junio se hará la primera licitación de renovación de flota con una nueva unidad funcional y un cambio en la forma de operar los troncales.

“En vez de tener 10 operadores compitiendo por un mismo pasajero, invitamos al sector privado a que se pueda nuclear, que se pueda concesionar y nosotros vamos a licitar ese troncal y tener un solo operador que opere básicamente los itinerarios que hoy están disponibles a la ciudadanía”, dijo.

La ministra indicó que el proceso de licitación estará culminando en el segundo semestre del año con la adquisición de la flota que se pagará en el largo plazo. Señaló que tienen previsto que esa operación dure 15 años para los nuevos itinerarios.

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Fideicomiso, aumento de pasajeros y meta para 2028

Centurión destacó que en la actualidad el sistema mueve 100 millones de dólares al año; una porción se recauda con pasaje y otra mediante el subsidio. En ese sentido, dijo que los recursos irán a un fideicomiso y el Estado, a través de la Agencia Financiera de Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los recursos estarán blindados con uso exclusivo para el pago del servicio: disponibilidad de los buses y el pago por kilómetro viajado.

“Es un cambio real y sobre todo garantiza a la ciudadanía no estar sujeta a los vaivenes, los tire y afloje con el sector transporte con las constantes amenazas extorsivas sobre los paros a los que se le ha querido someter a la ciudadanía a lo largo de los años”, expresó.

Asimismo, la ministra dijo que uno de los objetivos es captar más pasajeros, ya que actualmente solo el 17 por ciento de la ciudadanía hace uso del transporte público, una incidencia considerada muy baja para una ciudad que crece constantemente. Atribuyó este fenómeno a la falta de oferta de un transporte digno, lo que a su vez deriva en un tránsito saturado.

Claudia Centurión señaló que la meta para el final del 2028 es lograr la renovación de mil unidades en un proceso paulatino.

Lo que ya se está haciendo

La ministra remarcó que en el marco del proceso de modernización del transporte ya se dieron los primeros pasos. Entre ellos mencionó el servicio “Búho” que opera con cuatro líneas ofreciendo un servicio de 22:00 a 4:00 haciendo posible la movilidad de trabajadores que se mueven en horario nocturno; las líneas eléctricas operadas con los buses donados por Taiwán y las 600 mil validaciones de integración tarifaria que hasta la fecha han representado un ahorro a los pasajeros que combinan buses.

Pasaje invariable y fortalecimiento de controles

El grandilocuente anuncio de modernización del sistema despierta curiosidad sobre los precios del pasaje para los usuarios. Sobre este punto, Centurión afirmó de forma tajante que la tarifa se mantendrá invariable en las distintas modalidades.

Por otro lado, destacó el rol del billetaje electrónico como herramienta de monitoreo que, según dijo, fortaleció al Viceministerio del Transporte para el control de los operadores. En esa línea, anunció que desde este mes la institución realiza el seguimiento en tiempo real a través de GPS para sancionar a los operadores que incumplan los contratos.

Tren de cercanías se trata este miércoles

Entre sus anuncios, la ministra confirmó que tras una reunión con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, el proyecto de tren de cercanías será incluido para su tratamiento este miércoles en la Cámara de Senadores.

Considerado un “emblema” dentro del plan de modernización del transporte, el proyecto de tren de cercanías habilitará la adjudicación directa del plan ferroviario a una firma estatal emiratí.

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El Poder Ejecutivo busca implementar el plan mediante un acuerdo ya firmado con la empresa Etihad Rail, la cual conformará una sociedad de objeto específico (SOE) junto con Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa).