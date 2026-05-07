¿Pedido de no bajar precios? La respuesta de Conacom tras denuncia

En una entrevista sobre las razones por las cuales la baja cotización actual del dólar en Paraguay no se traduce en precios más bajos de productos para la ciudadanía, Joaquín González, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), hizo alusión a supuestas acciones por parte de cámaras de importadores para lograr que sus asociados limiten los descuentos que ofrecen.

Según González, dos cámaras de importadores enviaron notas a sus asociados pidiendo establecer en un máximo de 10 por ciento los descuentos para ciertos productos. En contraste, el dólar estadounidense ha bajado ya un 23 por ciento en las últimas semanas.

Si es verdad lo afirmado por el titular de Capasu, podría tratarse de una violación del artículo 107 de la Constitución Nacional, que prohíbe explícitamente la creación de monopolios y el alza o baja artificial de precios que traben la libre competencia.

¿Qué dice la Conacom?

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, habló sobre el tema Eduardo Barros, presidente de la Comisión Nacional de Competencia (Conacom), el órgano estatal encargado de velar por el cumplimiento del citado artículo constitucional y otras leyes que hacen a la competencia comercial y al libre mercado en Paraguay.

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Barros indicó que la dirección de Investigaciones de la Conacom, a cargo de Ricardo Gavilán, es la instancia que debe analizar casos como el expuesto por el presidente de la Capasu y abrir una investigación en caso de determinar que hay indicios de “conducta anticompetitiva”.

Se excusó de opinar explícitamente sobre el caso particular que presentó ayer González explicando que, como miembro del directorio de la Conacom, deberá juzgar el caso si se abre una investigación y se formula una acusación, por lo que “no podría preopinar sobre este caso particular”.

Otros casos derivaron en sanciones

Barros señaló que la Conacom ya ha juzgado situaciones parecidas que involucraban a “gremios de combustible y gas” en los que “se han expedido comunicaciones sobre precios”. Esas situaciones derivaron en sanciones, afirmó.

Además, señaló que hay una investigación abierta a siete frigoríficos por “posible acuerdo restrictivo y abuso de posición dominante”.

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Recordó que las leyes vigentes en Paraguay prohíben “cualquier tipo de concertación o acuerdo entre actores económicos para fijar precios, restringir la producción, repartirse el mercado o restringir la provisión de productos o materia prima” a proveedores.

“Que dos competidores se pongan de acuerdo para repartirse el mercado hace que desaparezca la competencia en el mercado”, subrayó.